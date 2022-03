Wielu fanów Pink Floyd oczekiwało oficjalnego stanowiska Rogera Watersa w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę. Muzyk kilka dni temu zamieścił felieton na portalu BraveNewEurope.com, który przeszedł bez większego echa. Wokalista, który bardzo angażuje się w sprawy polityczne podczas koncertu w Polsce 3,5 roku temu atakował m.in. Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Wcześniej poparcie dla Ukrainy zadeklarowali jego koledzy z dawnego zespołu - David Gilmour (sprawdź!) oraz Nick Mason (sprawdź!).

Teraz w social mediach basisty Pink Floyd pojawił się list, który Waters otrzymał od Aliny Mitrofanowej, fanki z Ukrainy. 19-latka zdecydowała się napisać do muzyka, by poznać jego opinię na temat inwazji.

"Agresja Rosji niszczy MÓJ kraj, zabija setki niewinnych dorosłych i dzieci w MOIM kraju, a ja nie potrafię wytłumaczyć, jak wielu Ukraińców jest zmuszonych do opuszczenia swoich domów i ucieczki przed tym szaleństwem. Wschodnie miasta Ukrainy są niszczone przez wojska rosyjskie, setki tysięcy ludzi ewakuuje się i staje się uchodźcami, a ich liczba rośnie z każdą minutą. Boli mnie to, podobnie jak wielu innych Ukraińców, gdy widzę, jak mój kraj staje się celem wojskowym Rosji i jej szalonego przywódcy, który jest przekonany, że istnieją 'neonaziści', których trzeba zabić. To absolutna nieprawda, bo ja tu mieszkam i mogę powiedzieć na 200%, że takich ludzi tam nie ma!" - pisze Mitrofanowa.

"Proszę Rogera, żeby publicznie wypowiedział się na temat tej wojny, bo wciąż nie mogę zrozumieć, jak człowiek, który napisał znaczną liczbę tekstów antywojennych, nie mówił jeszcze o tragedii. Co więcej, w pełni rozumiem, że punkt widzenia Rogera może być inny, ale proszę go, żeby podzielił się swoją własną opinią na temat tej wojny. To lepsze niż milczenie, bo w tej sytuacji milczenie jest jednym z najgorszych wrogów - nie da się w tej sytuacji zbudować muru i pozostać odizolowanym od tego problemu" - zwróciła się do współzałożyciela Pink Floyd.

Roger Waters o inwazji na Ukrainę: "Gangsterski akt"

Roger Waters odczytał list, a także ustosunkował się do niego. Muzyk potępił Putina, którego nazwał "gangsterem". "Czytam Twój list, czuję Twój ból, jestem oburzony inwazją Putina na Ukrainę, moim zdaniem to karygodny błąd, działanie gangstera, musi nastąpić natychmiastowe zawieszenie broni. Żałuję, że rządy państw zachodnich podsycają ogień, który zniszczy wasz piękny kraj, wysyłając broń na Ukrainę, zamiast zaangażować się w dyplomację, która jest niezbędna do powstrzymania rzezi. Zapewniam, że jeśli wszyscy nasi przywódcy nie złagodzą retoryki i nie podejmą dyplomatycznych negocjacji, po zakończeniu walk z Ukrainy pozostanie bardzo niewiele" - przedstawił swoją perspektywę Waters.

Stwierdził jednak, że wśród polityków jest wielu "gangsterów", a podobne mechanizmy działy się w przeszłości. "Brzydziłem się gangsterami Bushem i Blairem, gdy w 2003 roku najechali Irak, brzydziłem się i nadal się brzydzę gangsterską inwazją rządu Izraela na Palestynę w 1967 roku i późniejszą okupacją tej ziemi przez apartheid, która trwa już ponad pięćdziesiąt lat. Byłem zniesmaczony gangsterami Obamą i Clinton, którzy wydali rozkaz nielegalnych bombardowań Libii i Serbii przez NATO" - czytamy w liście.

"Jestem zdegustowany hurtowym niszczeniem Syrii, zapoczątkowanym w 2011 roku przez zewnętrzną ingerencję w celu zmiany reżimu. Obrzydziła mnie inwazja na Liban w 1982 r., kiedy gangster Szimon Peres współdziałał z chrześcijańskimi falangistowskimi milicjami w mordowaniu palestyńskich uchodźców w obozach dla uchodźców Sabra i Szatila na południu tego kraju" - atakuje polityków muzyk.

Waters przestrzegł też, że wojna w Ukrainie to "gra gangsterskich jastrzębi w Waszyngtonie", którzy są "pełni odwagi, bo poza zasięgiem [walk - przyp. red.]". "Niestety jednak wielu światowych przywódców to gangsterzy, a moje obrzydzenie do politycznych gangsterów nie zaczęło się w zeszłym tygodniu od Putina" - dodaje.

Świat przygląda się bohaterskiej postawie Wołodymyra Zełenskiego, a Waters wyraził w liście nadzieję, że prezydent Ukrainy "nie jest gangsterem i zrobi to, co najlepsze dla swego narodu i zażąda od Amerykanów, by podeszli do stołu [negocjacyjnego - przyp. red.]. 78-letni muzyk przyopomniał też swoją historię - jego ojciec Eric Fletcher Waters i dziadek George Henry Waters zginęli na wojnach z Niemcami, dlatego on sam "współczuje Alinie, jej mamie i tacie, wujkom, ciotkom, braciom, siostrom i kuzynom".

"Proszę mi wierzyć, gdy mówię, że wierzę w Powszechną Deklarację Praw Człowieka podpisaną w Paryżu w 1948 roku. Odkąd pamiętam, walczyłem z całych sił o prawa człowieka dla wszystkich moich braci i sióstr na całym świecie i teraz z całego serca wspieram Ciebie i Twoich" - zasygnalizował muzyk, który jednak odniósł się do słów o neonazistach.

"Muszę się z Tobą nie zgodzić co do jednej rzeczy w Twoim liście: Twoje '200%' przekonanie, że w Twoim kraju nie ma neonazistów, jest prawie na pewno błędne. Zarówno Bataliony Azowskie w waszej armii, Milicja Narodowa, jak i C14 są dobrze znanymi samozwańczymi grupami neonazistowskimi. To także gangsterzy" - stwierdza Waters.

W końcówce listu basista Pink Floyd zastanawia się, w jaki sposób można przeciwstawić się rosyjskiej przemocy. Zapewnił 19-latkę, że "zrobi wszystko, co w jego mocy, by zakończyć tę okropną wojnę - wszystko, oprócz machania flagą zachęcającą do rzezi".

"Tego właśnie chcą gangsterzy, chcą, abyśmy machali flagami. W ten sposób nas dzielą i kontrolują, zachęcając do machania flagami, aby stworzyć zasłonę dymną wrogości, która oślepi nas na naszą wrodzoną zdolność do empatii wobec siebie nawzajem, podczas gdy oni plądrują i gwałcą naszą kruchą planetę" - pisze. Dodał też, że w USA istnieją organizacje antywojenne, pro-prawne jak Black Lives Matter, Code Pink czy Veterans For Peace, do których można się przyłączyć, by walczyć o pokój.

Na koniec podziękował za list, a także zapewnił, że odpisze na kolejne wiadomości od nastolatki. "Czy masz psa? Jeśli tak, prześlij zdjęcie" - zakończył list Roger Waters.