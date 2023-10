Roger Waters to znany działacz społeczny w sprawie trwającego od dziesiątek lat konfliktu między Palestyną a Izraelem. Wielokrotnie oskarżał władze tego drugiego kraju o apartheid, co często spotykało się z silną reakcją izraelskich władz i działaczy.

Tydzień po wybuchu kolejnego konfliktu pomiędzy Palestyną a Izraelem w sobotę 7 października, były muzyk Pink Floyd zamieścił na Facebooku nagranie na którym tłumaczy swoją perspektywę na tę straszną wojnę.

Dłuższą wersję przesłał wcześniej portalowi palestinechronicle.com.

List Rogera Watersa ws. wojny w Izraelu

"Moje serce jest ciężkie. Proszę przestańcie!" - zaczyna swoje oświadczenie Waters. Wspomina o dramatach cywilów, którzy bezsensownie giną w tym konflikcie. Izrael nazywa krajem apartheidu. "Powiedziałem to, mam z głowy. Ale oczywiście nie zamierzają mnie słuchać, walę w ten bęben od prawie dwudziestu lat, a oni nadal nie słuchają. To prawie tak, jakby byli głusi na apele ludzkości o równe prawa człowieka" - mówi 80-latek.

W następnej części dostaje się władzom USA i Wielkiej Brytanii, a Waters zastanawia się jaki prezydent Joe Biden ma plan, czy może Stany Zjednoczone "dołączą do ludobójczego bombardowania dzieci w Gazie". Muzyk przyznaje, że jednoznacznie popiera hasło palestyńskiego przyjaciela, Ramzy'ego Barouda: "Albo stań z nami, albo stań z boku".

Wideo youtube

Roger Waters sądzi, że "bojownicy ruchu oporu", którzy wyrwali się z Gazy mieli "prawo i moralny obowiązek walczyć z okupantem". Stanowczo jednak sprzeciwia się zbrodniom wojennym, które miały się tam wydarzyć. "To jest jeszcze niejasne, co nastąpiło później" - dodaje. Muzyk uważa, że jak najszybciej powinno dojść do zawieszenia broni, żeby zatrzymać śmierć niewinnych ludzi. "Koniec z zabijaniem przez kogokolwiek, w tym Hamas i Siły Zbrojne Izraela".

Waters sądzi, że zakończyłoby to istnienie państwa Izrael, jakie znamy. "Syjonistyczny eksperyment się nie powiódł, ponieważ można go kontynuować jedynie poprzez dalsze zabijanie. Oznaczałoby to również koniec nielegalnej wojskowej okupacji przez Izrael całej palestyńskiej ziemi" - uważa muzyk.

"Plan" Rogera Watersa na pokój na Bliskim Wschodzie. "Winien jest prześladowca"

Sięgając do dawniejszej historii zdaje sobie sprawę, że i tak nie udałoby się osiągnąć satysfakcjonującego rozwiązania, bo "syjonizm zawsze był skazany na porażkę", dlatego potrzeba, by "zebrać się przy dużym stole i wypracować rozwiązanie jednopaństwowe". "Byłoby to nowe państwo z równymi prawami człowieka dla wszystkich jego obywateli, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, religii lub poprzedniej narodowości" - proponuje Roger Waters. "To nowe państwo byłoby rzeczywistą, prawdziwą demokracją" - dodaje.

Ma też nadzieję, że gdyby na nowo ustalono panujące na tym terenie zasady, to Wzgórze Golan "wróciłoby do Syrii, gdzie jego miejsce". Uważa jednak, że rząd Izraela niechętnie zgodziłby się na to, by zasiąść do stołu.

"Mam ciężkie serce. Płaczę za wszystkimi moimi braćmi i siostrami w Ziemi Świętej: muzułmanami, chrześcijanami, Żydami, druzami, agnostykami i ateistami. Płaczę za ich dziećmi. Wszystkie te młode umysły wypełnione strachem, nienawiścią, podziałami i rozpaczą" - pisze.

Atak Hamasu na Izrael - zdaniem Watersa - pokazał tylko światu, z czym od dziesięcioleci mierzą się Palestyńczycy. "Cierpią z powodu przemocy, zastraszania i wysiedleń od ponad siedemdziesięciu lat i dopiero teraz świat zachodni zaczyna się budzić z powodu wydarzeń z ostatnich kilku dni" - mówi.

Zdaniem Watersa świat zachodni jest ospały, a osiągnięcie porozumienia na Bliskim Wschodzie "nie jest tak skomplikowane, jak nam się wydaje". "Pytanie brzmi: 'Czy wierzymy w uniwersalne prawa człowieka, czy nie?'. Albo czy marzymy o świecie, w którym wszyscy mężczyźni i kobiety są równi wobec prawa, albo nie" - pyta retorycznie muzyk.

Na koniec oświadczenia wspomina swojego ojca Erica, który zginął podczas II wojny światowej. Tak jak on nie mógł stać z boku i zaangażował się do walki, tak Waters nie ma zamiaru biernie obserwować tego, co się dzieje.

"Mój ojciec (1914-1944) marzył o takim świecie. Zginął we Włoszech, walcząc z nazistami w obronie tego marzenia. Ja też o tym śnię. Żadnych 'jeśli', żadnych 'i', żadnych 'ale'. Nie będę stał z boku Ramzy Baroudzie, mój przyjacielu. Stoję ramię w ramię z tobą. Dziś w Ziemi Świętej jest prześladowca i są prześladowani. Kto ponosi winę za rozlew krwi? Prześladowca. Żadnych 'jeśli', żadnych 'i', żadnych 'ale'" - kończy list Waters. Na koniec dodaje jeszcze: "Proszę, przestańcie".