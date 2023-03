Roger Waters nie odpuści koncertu w Niemczech. Sprawa trafi do sądu?

Pod koniec lutego Frankfurt nad Menem i rząd kraju związkowego Hesja zażądali odwołania koncertu muzyka Rogera Watersa w Festhalle, który miał odbyć się maju tego roku. Powodem miało być "uporczywie antyizraelskie postępowanie" byłego frontmana grupy Pink Floyd.

"Magistrat czuje się zatem zobowiązany do wysłania wyraźnego, popieranego przez całe społeczeństwo sygnału przeciwko antysemityzmowi" - ogłosiło miasto w piątek.

Wiadomości Piekło zamarzło. Roger Waters... broni solówek Davida Gilmoura nagranych dla Pink Floyd. "Najlepsze w historii"

Roger Waters wyda własną wersję "Dark Side Of The Moon". Bez muzyków Pink Floyd

Roger Waters w imieniu Rosji w ONZ wezwał do zawieszenia broni w Ukrainie. Co jeszcze powiedział? Roger Waters ( posłuchaj! ) miał w przeszłości wielokrotnie wzywać do kulturalnego bojkotu Izraela. Balon w kształcie świni z wizerunkiem gwiazdy Dawida był częścią jego wcześniejszych pokazów scenicznych.

Obiekt, w którym ma odbyć się majowy koncert, ma w tle tragiczną historię. W 1938 roku to do niego przewieziono podczas nocy kryształowej żydowskich mężczyzn, których maltretowano, a potem odesłano do obozów koncentracyjnych. "Dlatego rada miejska uważa za swój obowiązek dać wyraźny i popierany przez całe społeczeństwo sygnał przeciwko antysemityzmowi" - informują władze Frankfurtu.

Reklama

Menedżerowie Watersa są pewni, że jest to "rażąca próba uciszenia go" i zamierzają wyciągnąć z tego konsekwencje. Być może sprawa trafi do sądu, gdyż przedstawiciele muzyka uważają oskarżenia go o antysemityzm jako niekonstytucyjne. Prawnicy artysty, a dokładniej kancelaria prawna Hoecker w Kolonii, podjęli już działania w tej sprawie.

Jak czytamy w oświadczeniu kancelarii, były muzyk Pink Floyd "zlecił swoim prawnikom, aby natychmiast podjęli wszystkie niezbędne kroki w celu wycofania tej nieuzasadnionej decyzji i zapewnienia, że jego podstawowe prawo człowieka do wolności słowa jest chronione".

Chociaż jeszcze niedawno nie było problemu z zakupem biletów na koncert, obecnie sprzedaż została wstrzymana.

Roger Waters miał grać w Polsce, ale koncert odwołano

Przypomnijmy, że Roger Waters miał wystąpić w Polsce - w Tauron Arenie Kraków pod koniec kwietnia 2023 r. w ramach pożegnalnej trasy. Po działaniach lokalnych władz i sprzeciwie Polaków ostatecznie koncerty zostały odwołane.

Wiadomości Roger Waters pisze do Łukasza Wantucha i straszy zagładą nuklearną Muzyk Pink Floyd ( posłuchaj! ) deklarował wówczas, że on sam nie chciał odwołania wydarzeń, a sytuacja, do której doszło to "drakońskie cenzurowanie jego pracy". Krótko po tym propozycję złożył mu Łukasz Wantuch, który zaprosił go do wzięcia udziału w pomocy humanitarnej dla Ukraińców, której muzyk nie przyjął. W międzyczasie Waters został uznany persona non grata w Krakowie.

Odtąd legendarny muzyk Pink Floyd wielokrotnie zabierał głos w sprawie tłumacząc, że wojna na Ukrainie jest wynikiem interesu przemysłu zbrojeniowego i USA. Sądzi on, że gdyby Joe Biden chciał końca wojny, to "skończyłaby się ona już jutro".

Roger Waters według obserwatorów i wielu fanów stracił już kontakt z rzeczywistością. Korespondował z Ołeną Zełeńską, pisał także do Władimira Putina. Liczył na to, że uzyska odpowiedź na pytanie, czy rosyjski dyktator w ogóle chce tej wojny. "Jeśli tak, to piep***ć cię, równie dobrze możemy wszyscy przestać grać w rozpaczliwie niebezpieczną grę w nuklearnego kurczaka, którą dla jastrzębi po obu stronach Atlantyku wydaje się być po prostu wygodna. Tak, po prostu wysadźmy świat i siebie nawzajem w powietrze" - pisał.

Wideo Roger Waters - Mother

Kim jest Roger Waters?

Roger Waters był jednym z założycieli legendarnego zespołu Pink Floyd (posłuchaj!). W 1985 roku opuścił skład i rozpoczął karierę solową. Z każdym rokiem coraz bardziej oddala się od dawnych kolegów - nie tylko pod względem muzycznym i osobistym, ale też ideologicznym. Niedawno rozpoczął kolejną trasę koncertową, "This is Not A Drill", z którą w 2023 roku przyjedzie do Europy.

Muzyk, który angażuje się w sprawy społeczne i polityczne krytykował w ostatnich miesiącach m.in. zaangażowanie USA i NATO w konflikty - nie tylko w Ukrainie. Podczas trwającej wojny napisał list m.in. do ukraińskiej pierwszej damy sugerując, że pomoc Zachodu wcale nie wyjdzie krajowi na dobre. "Jeśli przez 'wsparcie dla Ukrainy' rozumiecie Zachód kontynuujący dostarczanie broni dla wojsk rządu w Kijowie, obawiam się, że możecie się tragicznie pomylić" - pisał Waters. Dodał też, że Stany Zjednoczone "zadeklarowały zainteresowanie tym, aby wojna trwała jak najdłużej". Pisał także, że "23 mln Rosjan zginęło chroniąc ciebie i mnie przed nazistami podczas II wojny światowej".