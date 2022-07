Roger Waters nie chce na koncertach fanów, którzy nie zgadzają się z jego poglądami

Długo wyczekiwany tour "This Is Not A Drill" Rogera Watersa właśnie się rozpoczął. Przekładana przez pandemię aż dwukrotnie, jak zapowiada muzyk, pierwsza-pożegnalna trasa ruszyła w Pittsburghu. Na fanów czekało kilka niespodzianek, a jedna z pewnością nie była taką, jakiej by się spodziewali.

Roger Waters /Raphael Dias / Contributor /Getty Images