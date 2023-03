Roger Waters ( posłuchaj! ) ostatnimi czasy komentuje politykę częściej, niż kiedykolwiek przedtem. Stała się ona niemal jego głównym zajęciem obok koncertowania jako "geniusz, który stoi za złotą erą Pink Floyd" (jak sam się nazywa).

Artykuł "Do zobaczenia po ciemnej stronie księżyca". Półwiecze legendarnego krążka Pink Floyd Wiadomo już na pewno, że 79-letni basista ponownie nagrał "The Dark Side of the Moon" - słynny album Pink Floyd ( posłuchaj! ), który wyszedł 50 lat temu. Zrobił to sam. Skłoniło go do tego to, że jego zdaniem wypaczono znaczenie pierwotne krążka, które trzeba po latach mu oddać.

Jak zapowiada, ma to być nowe spojrzenie na tę muzykę w całkiem innych czasach. "Nie będzie to zastępowanie oryginału, który oczywiście jest niezastąpiony. Ale jest to sposób, aby siedemdziesięciodziewięcioletni mężczyzna mógł spojrzeć przeszło pięćdziesiąt lat wstecz w oczy dwudziestodziewięciolatka i powiedzieć, cytując mój wiersz o moim ojcu, 'Zrobiliśmy co w naszej mocy, utrzymaliśmy jego zaufanie, nasz tata byłby z nas dumny'. A także jest to dla mnie sposób na uhonorowanie nagrania, z którego Nick, Rick, Dave i ja mamy prawo być bardzo dumni. Szczęśliwej 50-tki dla 'Dark Side of the Moon'" - pisze Waters na Facebooku.

Reklama

Wideo youtube

Wszystko zaczęło się podczas nagrywania płyty w trakcie pandemii - zamknięty w domu muzyk pracował nad innymi utworami, m.in. "Comfortably Numb", z którego usunął legendarną gitarową solówkę.

"Kiedy nagrywaliśmy wersje piosenek na album 'Lockdown Sessions', na horyzoncie była 50. rocznica wydania 'Dark Side of The Moon'. Przyszło mi do głowy, że 'Dark Side of the Moon' mógłby być odpowiednim kandydatem do podobnej przeróbki, częściowo jako hołd dla oryginalnego dzieła, ale również po to, by ponownie zaadresować polityczne i emocjonalne przesłanie całego albumu. Przedyskutowałem to z Gusem i Seanem, a kiedy przestaliśmy chichotać i krzyczeć do siebie: 'Musisz być k***a szalony', zdecydowaliśmy się wziąć to na siebie. Jesteśmy teraz w trakcie kończenia ostatecznego miksu. Wyszło naprawdę świetnie i jestem podekscytowany, że wszyscy będą mogli to usłyszeć" - ekscytuje się muzyk.

Zaprezentował także fragment nowej wersji piosenki "Us and Them":

Jeszcze niedawno w rozmowie z The Telegraph Waters był bardziej zdecydowany w swoich osądach. Twierdził, że jego koledzy z zespołu nie mają talentu, a "Dark Side" to jego dzieło. "To ja napisałem 'The Dark Side of the Moon'. Pozbądźmy się tych wszystkich bzdur typu 'my'!" - oświadczył. "Oczywiście byliśmy zespołem, było nas czterech, wszyscy wnieśliśmy swój wkład - ale to mój projekt i ja go napisałem. Więc... bla bla!" - dodawał.

Roger Waters prezentuje fragment nowego "The Dark Side of The Moon"

Całkiem niedawno muzyk narzekał, że pozostali członkowie Pink Floyd żerowali na jego talencie. "Cóż, Nick [Mason] nigdy nie udawał. Ale [David] Gilmour i Rick [Wright]? Nie potrafią pisać piosenek, nie mają nic do powiedzenia. Nie są artystami!" - przyznawał dla The Telegraph.

Poza tym zdobył się jednak na refleksję na temat jakości gitarowych solówek autorstwa Gilmoura - nazwał je "jednymi z najlepszych w historii rock'n'rolla".

"Byłem tam, kocham solówki Dave'a na 'Dark Side' i na 'Wish You Were Here' i na 'Animals', na 'The Wall' i na 'The Final Cut'. W mojej stronniczej opinii, solówki Dave'a na tych płytach stanowią zbiór jednych z najlepszych solówek gitarowych w historii rock'n'rolla" - przyznał.

Fakty są takie, że Roger Waters napisał tekst do każdego z utworów na krążku i skomponował trzy, a dwa inne współkomponował. Poza tym nadal nazywany jest "mózgiem Pink Floyd", bo to on decydował m.in. o kierunku artystycznym grupy w tamtych czasach. Mimo to kultowe partie gitary Davida Gilmoura czy klawiszy Richarda Wrighta zapisały się w ciągu dekad w historii muzyki.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawi się album w nowej wersji, choć sugerowano, że stanie się to w maju 2023 roku.