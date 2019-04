Roger Waters do Madonny: Nie jedź na Eurowizję

Roger Waters w otwartym liście zwrócił się do Madonny, aby nie występowała podczas tegorocznego konkursu Eurowizji, odbywającego się w Tel Awiwie. Były lider Pink Floyd negatywnie ocenia politykę Izraela wobec Palestyńczyków.

Madonna ma gościnnie wystąpić w finale Eurowizji 2019

"Jeśli wierzysz w prawa człowieka, odwołaj swój występ" - napisał w otwartym liście do Madonny były lider Pink Floyd.

Madonna podczas Konkursu Piosenki Eurowizji ma, jako gość imprezy, zaprezentować dwie piosenki. Królowa pop wykona jeden znany utwór oraz jedną nową piosenkę. Według doniesień mediów za swój występ wokalistka ma otrzymać okrągły milion dolarów.

Być może w Tel Awiwie Madonna zaśpiewa utwór "Medellin", wydany właśnie na singlu zapowiadającym nową płytę "Madame X". Piosenkę z Madonną zaśpiewał znany kolumbijski wokalista reggaeton Maluma.



Podczas pobytu w Tel Awiwie gwieździe ma towarzyszyć ekipa licząca 160 osób.

Ostatnia płyta Madonny, zatytułowana "Rebel Heart", miała premierę w 2015 roku. Album "Madame X" ma się pojawić na rynku w tym roku.



Podczas trwającej od początku lat 80. kariery Madonna sprzedała pond 300 mln płyt na całym świecie. Według Księgi Rekordów Guinnessa czyni to ją kobietą z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Wśród jej największych hitów znajdują się "Like A Virgin", "Papa Don't Preach", "Like A Prayer", "Vogue", "Take A Bow", "Frozen", "Music", "Hung Up" czy "4 Minutes".

Od początku kariery Madonna jest również aktorką filmową i teatralną. Mimo zdobycia Złotego Globu jej kreacje przeważnie spotykały się z krytyką, a sama artystka zdobyła rekordową liczbę dziewięciu Złotych Malin, tzw. anty-Oscarów.

W 2002 roku piosenkarka porzuciła aktorstwo, w późniejszych latach debiutując w innych profesjach związanych z filmem, jak reżyseria, produkcja czy pisanie scenariuszy. Począwszy od 2003 Madonna wydała kilkanaście książek dla dzieci, jest też autorką wydawnictwa "Sex" z 1992 roku.

TVP zadecydowała, że reprezentantem Polski na Eurowizji w Tel Awiwie będzie zespół Tulia. Grupa wykona nową, przygotowaną na konkurs wersję piosenki "Pali się" - "Fire of Love (Pali się)". Tulia zaśpiewa w dwóch językach: polskim i angielskim.



64. Konkurs Piosenki Eurowizji 2019 odbędzie się w dniach 14-18 maja w Tel Awiwie. W ubiegłym roku piosenką "Toy" finał wygrała reprezentantka Izraela Netta Barzilai.