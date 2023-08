Roger Glover, basista zespołu Deep Purple w nowej rozmowie z "Teraz Rockiem" opowiedział o swoich muzycznych inspiracjach. Wśród wymienionych płyt znalazł się także klasyczny album The Beatles, "Revolver" .

Muzyk o Beatlesach wypowiada się w samych superlatywach. "Nikt nie tworzył takich piosenek jak The Beatles. Już pierwszy ich singiel, "Love Me Do" z 1962, zwrócił moją uwagę, ale pomyślałem, że z tak idiotyczną nazwą nie zrobią wielkiej kariery. A jednak zaraz potem wyskoczyli z "Please, Please Me" i nie ulegało wątpliwości, że nie mają sobie równych. Zaskoczyło mnie, że zwyczajni chłopcy z Liverpoolu, którzy nie mieli w sobie nic z wystylizowanych gwiazd muzyki pop, odnieśli taki sukces. Pomyślałem: jeśli im się udało, to może i mnie się uda" - twierdzi Glover.

Gitarzysta przyznaje, że dzięki albumowi poczuł, że sam jest w stanie osiągnąć coś na scenie muzycznej.

"Inaczej mówiąc: dzięki nim uwierzyłem w siebie. Mogę więc stwierdzić, że odmienili życie nas wszystkich. Gdybym miał wskazać album The Beatles, który nakręcił mnie bardziej niż inne, byłby to 'Revolver'. Niesamowity. Dodam, że w późniejszych latach poznałem George'a Harrisona. Miałem wraz z pierwszą żoną możliwość spędzić trochę czasu w jego domu na Hawajach. Był uroczą, łagodną, uduchowioną osobą. Bardzo przeżyłem jego śmierć" - wspomina artysta.