Rod Stewart: Przez 26 lat budował model elektrycznej kolejki. Fani nie dowierzają

Gwiazdor rocka Rod Stewart ujawnił, że prawie 26 lat poświęcił na budowę ogromnego, skomplikowanego modelu elektrycznej kolejki o długości 124 stóp. "90 proc. modelu zbudowałem sam" - zapewnił piosenkarz w BBC Radio 2.

Rod Stewart jest fanem modeli kolejek elektrycznych /Neil Mockford/GC Images /Getty Images

Marzeniem dzieciństwa wielu Polaków była elektryczna kolejka Piko. Jej rozbudowany model eksponowany na wystawie w Centralnej Składnicy Harcerskiej był obiektem westchnień. Okazuje się, że zamiłowanie do kolei nie mija w wiekiem.

74-letni Rod Stewart w rozmowie z magazynem "Railway Modeller" ujawnił, że poświęcił 26 lat na zbudowanie ogromnego modelu elektrycznej kolei o długości 124 stóp, na który wpływ miały węzły kolejowe zarówno Nowego Jorku, jak i Chicago.



Wyznania gwiazdy rocka spotkały się z niedowierzaniem fanów. Wielu zakwestionowało to, że Stewart zbudował model sam.

"Powiedziałbym, że 90 proc. modelu zbudowałem sam. Jedyną rzeczą, w której nie byłem zbyt dobry i nadal nie jestem, jest elektryka, więc kazałem to zrobić komuś innemu" - wyjaśniał w BBC Radio 2 piosenkarz.

W rozmowie z "Railway Modeller" Stewart powiedział, że często pracował nad modelem podczas tournee, czasami prosząc o dodatkowe miejsce na swoje konstrukcje w hotelach.

"Kiedy biorę na siebie coś tak kreatywnego, muszę dać z siebie 110 procent" - dodał Stewart.

"Dla mnie to uzależnienie: zacząłem, więc po prostu musiałem skończyć" - podkreślał gwiazdor rocka. Dodał jednak, że gdyby zdawał sobie sprawę z tego, że budowa potrwa tak długo, prawdopodobnie powiedziałby "Nie! Nie! Nie!".

Rod Stewart zdobył wszystkie najważniejsze nagrody przemysłu muzycznego, w tym m.in. Grammy. Do jego największych przebojów należą m.in. "Maggie May", "Downtown Train", "Sailing", "Do Ya Think I'm Sexy", "Tonight's the Night", "Rhythm of My Heart", "Tonight I'm Yours (Don't Hurt Me)", "Forever Young". Szacuje się, że łącznie Stewart sprzedał ponad 250 mln singli i albumów.

W czerwcu 2016 roku, podczas 90. urodzin brytyjskiej królowej Elżbiety II, piosenkarz został uhonorowany tytułem szlacheckim.

Gwiazdor przez dwa lata walczył z rakiem prostaty. Ostatnio lekarze poinformowali artystę, że leczenie zakończyło się sukcesem.

