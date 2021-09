Robert Janowski świętuje z trzecią żoną tak zwaną brązową rocznicę ślubu. Jak widać, po 8 latach wciąż jest zakochany na zabój w swojej partnerce. Na Instagramie opublikował kilka zdjęć z ukochaną, które opatrzył pięknym opisem. "Nasze małżeństwo jest CUDEM" - podsumował związek uczestnik trwającej 15. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo".

Monika Janowska także odwdzięczyła się rocznicowym postem na swoim profilu.

"Na dziś, na jutro, na kolejne lata. Robert Janowski - dziękuję" - napisała Janowska.

Warto przypomnieć, że to już trzecia żona piosenkarza i byłego prowadzącego programu "Jaka to melodia?". W 1988 roku przed ołtarzem Janowski stanął z Katarzyna Kalicińską-Goczał. Owocem tego związku jest 33-letni syn Makary. Po rozwodzie w 1994 roku Robert Janowski związał się Katarzyną Dańską, jednak dopiero w 2004 roku pobrali się. Z Dańską ma dwie córki - Anielę i Tolę. Rozwiedli się w lipcu 2011 roku.

Z Moniką Głodek artysta ożenił się 14 września 2013 roku.



"Twoja twarz brzmi znajomo": Robert Janowski wygrywa pierwszy odcinek

W 15. edycji popularnego show Polsatu o wygraną rywalizują Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska, Klara Williams i Krzysztof "Chris" Cugowski junior. Zwycięzcą odcinka został aktor, prezenter i wokalista Robert Janowski, który wcielił się w polską divę Halinę Kunicką. Swoim wykonaniem piosenki "Od nocy do nocy" z filmu "Noce i dnie" oczarował jury i publiczność w studiu.

Robert Janowski czek na 10 tysięcy złotych przekazał na rzecz podopiecznego Fundacji Słoneczko, Emmanuela.

"Bardzo bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. To był dla mnie bardzo trudny emocjonalnie i fizycznie odcinek. Pierwszy raz w nowej roli w programie i to jeszcze w roli kobiety, cudownej Pani Haliny Kunickiej. Gratuluję i dziękuję WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM, bo każdy miał stres przed tym pierwszym odcinkiem. Każdemu, jak zawsze, należała się wygrana, ale najcudowniejsze jest to, że nagroda trafia zawsze do tych najbardziej potrzebujących. Jestem wzruszony i szczęśliwy, że choć trochę mogłem pomóc Immanuelkowi i jego babci Eli i dziadkowi Wiesiowi. Mam jeszcze jedno marzenie, które 'nazywa się' Kubuś. Kończę więc już pisanie i biorę się za ćwiczenia do następnego odcinka" - napisał w mediach społecznościowych po odcinku Robert Janowski.

W kolejnym odcinku Janowski (niegdyś wokalista grupy Oddział Zamknięty, później prowadzący karierę solową) wcieli się w Czadomana, znanego z przeboju "Ruda tańczy jak szalona", zwycięzcy 13. edycji "TTBZ".

