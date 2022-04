Gala Wiktorów odbyła się wieczorem 31 marca. Podczas wydarzenia pojawiło się zaledwie kilku nominowanych do nagrody - niektórzy od początku zapowiadali bojkot imprezy.

Gościem specjalnym wydarzenia miał być Sting, który w ostatniej chwili odwołał udział w imprezie. Nie wiadomo, czy była to zasługa polskich dziennikarzy i artystów, którzy za pośrednictwem social mediów apelowali do niego, by wycofał się z błędnej decyzji o występie na imprezie TVP. Na gali pojawiła się za to m.in. Jamala oraz mała Amelka, która zaśpiewała "Let It Go" razem z Kasią Łaską, która jest wykonawcą polskojęzycznej wersji piosenki "Mam tę moc".

Wśród nagrodzonych znaleźli się: sanah (artysta sceny), Krystian Ochman (odkrycie roku) oraz "The Voice Senior" (najlepszy program telewizyjny).

Robert Gawliński miażdży Edytę Górniak za jej występ na Wiktorach

W rozmowie z Plejadą występy na Wiktorach i bojkot wielu gwiazd skomentował Robert Gawliński z Wilków. Muzyk nie gryzł się z język. Dostało się przede wszystkim Edycie Górniak, która na gali była "zastępstwem" Stinga.

"Wiktory są w TVP i to jest odpowiedź, czemu Sting nie przyjechał i wielu artystów to bojkotuje. Nie występuję w TVP. Niezbyt też szanuję wykonawców, którzy tam występują" - stwierdził Gawliński.



Dodał natomiast, że rozumie jedynie gwiazdy disco polo, które występują w Telewizji Polskiej, gdyż według niego inne stacje nie dawały im możliwości pokazania się w mediach.

Lider Wilków szczególnie ostro wypowiedział się na temat Edyty Górniak.

"Co mnie obchodzi Edyta Górniak? Ile miała przebojów? Czy ona może w jakiś sposób konkurować, chociażby z Marylą Rodowicz, która też nie komponuje, tak samo jak Górniak? Czy może konkurować z Beatą Kozidrak? W żadnym przypadku" - podsumował.