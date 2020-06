Robert Cichy: Zobacz teledysk "Piach i wiatr". Nowa płyta "Dirty Sun"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Piach i wiatr" laureata Fryderyka Roberta Cichego. To zarazem pierwsza zapowiedź nadchodzącego albumu "Dirty Sun" muzyka znanego ze współpracy z m.in. Anią Dąbrowską, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem i Anią Rusowicz.

Robert Cichy szykuje nowy album /Adam Burakowski / Reporter

Robert Cichy to gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, który w 2019 r. zdobył dwie statuetki Fryderyka za swój pierwszy solowy album "Smack" w kategoriach: płyta roku country/blues oraz produkcja muzyczna country/blues. Kapituła nagrody doceniła eksperymentalne podejście Cichego do brzmienia gitary i wniesienie nowoczesności do bluesa i country.

Clip Robert Cichy Smack (Męskie Granie Young)

W 2019 roku Cichy został również laureatem konkursu radiowej Trójki i Męskiego Grania - zdobył blisko 10 tys. głosów publiczności, co zapewniło mu dołączenie do line-up'u koncertowego na trasie MG, a także teledysk od Papaya Young Directors.

Koncertem w lutym "Robert Cichy & Goście" (u jego boku wystąpili wówczas Ania Dąbrowska, Ania Rusowicz, Mariusz Lubomski, Mrozu i australijski wokalista Phillip Bracken), muzyk zakończył trasę, by skupić się na zamknięciu nowego materiału do albumu "Dirty Sun" (premiera 26 czerwca).

Pierwszą zapowiedzią jest teledysk do singla "Piach i wiatr". Klip został nagrany telefonem komórkowym w czasie pandemii. Za pomysł i realizację klipu odpowiadają Zosia Zija i Jacek Pióro.

"Piosenka jest trochę przewrotna. Niby wesoła, a jednak jej bohater zapętla się jak w mantrze, walcząc sam ze sobą. Tekst traktuje o miejscu, w którym jestem i do którego dążę, ale z przymrużeniem oka, bo tak naprawdę wiem, że idealne miejsce nie istnieje, a ważniejsza od celu jest droga" - wyjaśnia Robert Cichy.

Clip Robert Cichy Piach i wiatr

Na swojej nowej płycie "Dirty Sun" wprowadza przede wszystkim melodyjność, by kompozycje stawały się bardziej piosenkami niż muzycznymi pomysłami. To odróżnia nowy materiał od albumu "Smack". Na płycie znajdzie się 11 utworów, w tym sześć w języku polskim.

"Pisząc piosenki na nową płytę postawiłem przed sobą wyzwanie zaśpiewania kilku utworów po polsku. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ angielskie frazy są bardziej melodyjne i łatwiej je zaśpiewać. Chciałem jednak przełamać swój opór do śpiewania po polsku, otworzyć się i jako muzyk stawiający na rozwój, wymagać od siebie samego czegoś więcej" - mówi Robert Cichy.



Wśród gości na płycie znaleźli się: Kasai, Mrozu, Rahim oraz Sosnowski.



Sesja zdjęciowa promująca album powstała w Nowym Jorku, a jej autorem jest Lukas Chmiel. Okładka oraz grafika albumu jest autorstwa Mariusza Mrotka.