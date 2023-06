Przejmujący utwór "Na strychu" zapowiada nową odsłonę projektu Instytutu Pileckiego - LIPCOWE. Nagranie zostanie zaprezentowany podczas specjalnego koncertu, którego dyrektorem artystycznym jest Robert Cichy .

Wydarzenie odbędzie się 8 lipca w Augustowie. Na scenie pojawią się również m.in. Ewelina Flinta , Marika , Reni Jusis , Tulia czy Jagoda Kret .

W teledysku "Na strychu" poza artystami udział wzięli członkowie rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej.

"Wyobraziłam sobie gigantyczne przerażenie, jakie ci ludzie musieli czuć. Ono zostało z nimi do tej pory... w ich rodzinie, pośród bliskich. Tym bardziej, że przez wiele lat nie wiadomo było, co tak naprawdę stało się z Lipcowymi. Milczenie dookoła i niewiedza dodatkowo ten strach zakonserwowały" - wspomina autorka tekstów i reżyserka koncertu oraz teledysku, Ola Górecka.

"Na strychu" to historia opowiedziana z perspektywy kobiety, której mąż ukrywał się podczas Obławy Augustowskiej w przydomowym schowku. Sowieccy żołnierze przychodzili tam wielokrotnie, ale udało im się go pojmać dopiero wtedy, kiedy sąsiad stojący na czatach dał im fałszywy sygnał, że żołnierze już poszli. Prawdopodobnie był przekupiony.

Obława Augustowska z 1945 r. Wszelki ślad po ofiarach zaginął

"Temat Obławy Augustowskiej jest związany z tragicznymi wydarzeniami, a więc podczas tworzenia utworu zależało mi na tym by zachować szacunek i wrażliwość, a jednocześnie skomponować utwór, którego punktem wyjścia będzie melodyjność. Harmonie i melodie na jakie postawiłem w utworze w kontekście muzycznym miały stanowić medium do wyrażenia emocji, takich jak smutek, gniew, nadzieja czy determinacja. I zostało to doskonale przekazane w tekście jaki napisała Aleksandra Górecka, a następnie znakomicie zaśpiewane przez Ewelinę Flintę, dzięki czemu uzyskaliśmy melodyjny utwór odzwierciedlający różne aspekty emocji dotyczących trudnej części historii" - opowiada Robert Cichy.

Obława Augustowska z lipca 1945 r. niekiedy nazywana jest "Małym Katyniem". W operacji przeprowadzonej przez Armię Czerwoną i NKWD (przy wsparciu części oddziałów Ludowego Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa) wywieziono ok. 600 osób narodowości polskiej - wszelki ślad po nich zaginął, ciał ofiar nigdy nie odnaleziono. W sumie zatrzymano ok. 7 tys. osób, które więziono w ponad 50 miejscach.



"Wszyscy jesteśmy naznaczeni wojną i często nawet nieuświadomionymi traumami. Moja rodzina znała bardzo dobrze, to przerażenie, gdy trzeba się ukrywać, gdy każdy oddech, każdy drobny ruch mógł być tym ostatnim. Gdy śpiewam tę historię z obławy augustowskiej, przypomina mi się wszystko, o czym opowiadała babcia. 'Na strychu' to nie moja opowieść, a jednak tak bliska, że niektóre słowa z trudem wypływają z moich ust" - dodaje Ewelina Flinta.

Kim jest Robert Cichy?

Gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent w 2019 r. zdobył dwie statuetki Fryderyka za swój pierwszy solowy album "Smack" w kategoriach: płyta roku country/blues oraz produkcja muzyczna country/blues. Kapituła nagrody doceniła eksperymentalne podejście Cichego do brzmienia gitary i wniesienie nowoczesności do bluesa i country.

W 2019 roku Cichy został również laureatem konkursu radiowej Trójki i Męskiego Grania - zdobył blisko 10 tys. głosów publiczności, co zapewniło mu dołączenie do line-up'u koncertowego na trasie MG, a także teledysk od Papaya Young Directors.

Przed rozpoczęciem działalności solowej, Robert Cichy zagrał na płytach ponad 80 polskich artystów, z czego część pokryła się platyną lub złotem. Stał na czele zespołów Chilli oraz June. Współpracował z Anią Dąbrowską, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem czy Anią Rusowicz. Komponował dla Piotra Zioły, nagrywał dla Julii Pietruchy.

W nagraniach drugiego albumu "Dirty Sun" (2021) gościnnie wsparli go m.in. Rahim, Mrozu, Sosnowski i Kasai. Pod koniec 2022 r. Cichy wypuścił eksperymentalne wydawnictwo "3 & remixed". Jest to płyta będąca głównie remiksami wybranych utworów z dwóch autorskich płyt; zawiera także trzy nowe utwory.

Ewelina Flinta - Polska pokochała ją w "Idolu"

Szeroka publiczność poznała wokalistkę w pierwszej edycji "Idola" w Polsacie w 2002 r. W tym programie zajęła ostatecznie drugie miejsce (wygrała wówczas Alicja Janosz). Później wypuściła dwa albumy "Przeznaczenie" (2003) i "Nie znasz mnie" (2005), wylansować w 2003 roku piosenkę "Żałuję" ( sprawdź! ), a kolejnych pięciu latach nagrać m.in. duety z Arturem Gadowskim i Łukaszem Zagrobelnym (przebój "Nie kłam, że kochasz mnie" - posłuchaj! , z filmu "Nie kłam kochanie").

W ostatnich latach co jakiś czas zaczęły pojawiać się informacje o powrocie Eweliny Flinty na scenę i wzmianki o nowej płycie. Sama wokalistka zdradziła, że potrzebowała odpocząć od show-biznesu i nabrać dystansu. W 2022 roku wypuściła piosenki "Zakochana" (duet z Natalią Grosiak, wokalistką Mikromusic) i "Frutti di Mare", które zapowiadają płytę "Mariposa". Kolejne utwory to "Panno Chłód" i "Sama na planecie".