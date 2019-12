Robbie Williams ujawnił, co zawdzięcza znajomemu dilerowi narkotyków

Popularny wokalista Robbie Williams udzielił magazynowi "Daily Mail" niezwykle szczerego wywiadu o swoim małżeństwie. Zdradził w nim, co łączy jego żonę Aydę Field z człowiekiem, który sprzedawał mu narkotyki.

Robbie Williams i Ayda Field są małżeństwem od 2010 r. /Brett Cove/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Powiedzieć, że Robbie Williams jest niegrzecznym chłopcem show-biznesu, to nic nie powiedzieć. Brytyjczyk ze skłonnością do picia alkoholu w ilościach przekraczających zdrowy rozsądek, uzależniony od narkotyków, wielokrotnie karany za wszczynanie burd i niszczenie mienia wydawał się już stracony.

Reklama

Aż u jego boku pojawiła się młodsza o 5 lat aktorka Ayda Field. Ich pierwsze spotkanie było jednak co najmniej specyficzne. Robbie wyznał bowiem, że gdy Ayda po raz pierwszy go odwiedziła, minęła się w drzwiach z dilerem.

"Mój dostawca narkotyków dopiero co wyszedł. Zaczęliśmy uprawiać seks" - z właściwą sobie bezpośredniością opowiedział artysta.

Nie ukrywał przy tym, że relacja jaką miał z handlarzem, nie była niewinna. I choć sama aktorka utrzymuje, że nie wiedziała wtedy o powiązaniach piosenkarza z półświatkiem, ani o tym, co tak naprawdę łączyło go z handlarzem, to jednocześnie nie zaprzeczyła, gdy Robbie nonszalancko dodał, że ona na to pierwsze spotkanie też przyniosła narkotyki. To był rok 2006. Cztery lata później byli już małżeństwem.

Robbie Williams kończy 45 lat 1 / 13 13 lutego brytyjski wokalista Robbie Williams obchodzi swoje 45 urodziny. Uczci je on wydaniem nowej płyty, która trafi do sprzedaży dzień później – 14 lutego. "Under the Radar Vol. 3", podobnie jak dwie poprzednie części, to kompilacja piosenek, które zostały napisane z myślą o wcześniejszych albumach, ale ostatecznie się na nich nie znalazły. Źródło: Getty Images udostępnij

Żadne z nich nie przedstawia małżeństwa jako idealnego. "Poznaliśmy się w jednym z najgorszych momentów mojego życia" - opowiedział Robbie Williams, sugerując między wierszami, że nie brakowało upadków.

Podkreślił też, że gdyby nie Ayda Field, jego życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Dziś para wspólnie wychowuje troje dzieci. Córkę Theodorę (8 l.), syna Charltona (6 l.) i urodzoną przez surogatkę Colette (2 l.).