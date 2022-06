Świętując 25-lecie kariery, Robbie Williams ( sprawdź! ) wydaje album zawierający niezliczone przebojowe single i uwielbiane przez fanów utwory. Piosenki na nadchodzącej płycie zostały na nowo zorkiestrowane przez Julesa Buckleya, Guya Chambersa i Steve’a Sidwella oraz nagrane z uznaną Metropole Orkest w Holandii.

Na płycie znajdzie się też zupełnie nowy utwór, pt. "Lost". To poruszający numer w stylu Robbiego z przejmującym tekstem, elementami fortepianu i smyczkami. Ponadto, na albumie deluxe znajdą się jeszcze trzy oryginalne utwory - "Disco Symphony", "More Than This" i "The World and Her Mother".

Po ogromnym sukcesie z Take That, w 1997 roku Robbie rozpoczął karierę solową, wydając swój debiutancki album "Life Thru A Lens" i szybko stał się znany dzięki połączeniu świetnych piosenek, fascynujących koncertów i uroczej i zabawnej osobowości, która przyciągnęła fanów z całego świata.

"Jestem bardzo podekscytowany ogłoszeniem mojego nowego albumu 'XXV', który celebruje wiele moich ulubionych piosenek ostatnich 25 lat. Każdy utwór ma specjalne miejsce w moim sercu, dlatego nagrywanie ich ponownie z Metropole Orkest było prawdziwie emocjonujące. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy to usłyszycie" - mówi artysta.

Artysta na okładce płyty zapozował całkiem nago.

