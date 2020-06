Rita Ora w żałobie. Nie żyje jej ukochana babcia

Rita Ora we wzruszającym wpisie na Instagramie pożegnała zmarłą babcię. "Będę za tobą tęskniła codziennie" - napisała 29-letnia wokalistka.

"Najbardziej modna, szykowna, ciężko pracująca i niezależna osoba, którą kiedykolwiek poznałam" - tak Rita Ora napisała o swojej babci.

Informację o śmierci Fatmush Bajraktari wokalistka opublikowała na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 16 mln fanów.

"Codziennie ruszała na spacer na kawę, bez pomocy nikogo, nie chciała tego. Była taka opiekuńcza, taka dobra i taka zabawna! Mówiła prawdę bez upiększeń. Kochała i troszczyła się o innych z całego serca" - wspomina babcię Ora.

"Wiem, że razem z dziadkiem będziesz się nami opiekować. Spróbuj nie imprezować za bardzo tam na górze. Kocham cię babciu" - zakończyła wokalistka.

Również na Instagramie Fatmush pożegnała jej córka i mama Rity - Vera.

