Rita Ora pojawiła się na pokazie Alaïa podczas paryskiego tygodnia mody budząc gorące emocje za sprawą naked dress, która odsłoniła jej nagi biust. Sukienki eksponujące ciało to jeden z popularniejszych modowych trendów 2023 r.

W mediach społecznościowych 32-letnia wokalistka relacjonowała wizytę w stolicy Francji.

"Taki piękny pokaz - nie mogę doczekać się, aż założę każdy z jego elementów! Wielkie gratulacje" - napisała Ora, prezentując serię zdjęć wykonanych podczas gali.

"Bez obrazy dla celebrytów, ale nieodpowiedni [strój] jest nieodpowiedni, a nie jest oznaką bycia modnym", "Możesz pokazywać się nago, jeśli masz na sobie zasłonę. Okej" - to kilka z krytycznych komentarzy, które zebrały po kilkaset polubień na profilu Rity Ory.

"To wszystko! Ironicznie..." - napisał z kolei reżyser Taika Waititi, pochodzący z Nowej Zelandii mąż gwiazdy. 47-letni laureat Oscara za "Jojo Rabbit" (nakręcił też m.in. "Thor: Miłość i grom" i "Thor: Ragnarok") i brytyjska wokalistka albańskiego pochodzenia wzięli ślub w połowie 2022 r.

Rita Ora szykuje nowy album "You & I". Kiedy premiera?

Dodajmy, że Rita Ora zapowiedziała już premierę swojej trzeciej płyty "You & I". Wydawnictwo promowane jest singlami "You Only Love", "Praising You" z udziałem Fatboy Slima (przerobiony jego przebój z 1999 r. "Praise You") i "Don't Think Twice" .

Clip Rita Ora Don't Think Twice

Kim jest Rita Ora?

Brytyjska wokalistka i kompozytorka (na świat przyszła w 1990 r. w Prisztinie należącym wówczas do Jugosławii, obecnie stolica Kosowa) odnosi sukcesy również w świecie filmu, telewizji i mody.



W 2022 roku Rita stworzyła własną markę Humans Being. Jej dorobek filmowy i telewizyjny obejmuje udział w takich hitach jak "50 twarzy Greya", "Ciemniejsza strona Greya", "Nowe oblicza Greya", "Do utraty sił", "Pokemon Detective Pikachu", "Kung Fu Panda: the Dragon Knight", "The Masked Singer" (Wielka Brytania), "The Voice of Australia" i "The X-factor UK".

Wokalistka zagra wkrótce u boku Jamiego Foxxa i Roberta De Niro w filmie "Tin Soldier" i dołączy do Brandy w "Descendants" jako ciąg dalszy znanego cyklu "The Pocketwatch" na Disney+.

13 jej singli trafiło do Top 10 brytyjskiej listy (w tym cztery na sam szczyt). W serwisach streamingowych ma ponad 10 miliardów odsłuchań. Poza płytami "Ora" (2012) i "Phoenix" (2018) wypuściła EP-kę "Bang" z producentem Imanbek (2021). W dorobku ma też przeboje z m.in. Kygo, Tiesto i Jonas Blue, Sigala oraz Samem Feldtem.

