Rita Ora o nagiej sesji zdjęciowej dla "Clash": Zrobiłam to dla siebie

Rita Ora wypowiedziała się na temat okładki magazynu "Clash", na której pojawiła się nago. "Zrobiłam to bardziej dla siebie niż dla kogokolwiek innego" – stwierdziła w rozmowie z Access Live.

Rita Ora nie wstydzi się swojego ciała /Jordan Strauss/Invision/AP / East News

"Dziękuję ci Matt za tę okładkę. Sprawiłeś, ze czułam się komfortowo i swobodnie. To było bardzo wyzwalające" - napisała Ora na Instagramie, udostępniając swoje nagie zdjęcie z magazynu.



Reklama

W rozmowie z Access Live wokalistka przyznała, że nie zastanawiała się zbyt długo nad tym, czy wziąć udział w nagiej sesji, a o samych zdjęciach dowiedziała się dwa dni przed ich wykonaniem.

"Jestem bardzo pewna swojego ciała. Trochę czasu zajęło mi dojścia do tego momentu w życiu. Kiedy byłam młodsza byłam bardzo świadoma tego, że posiadałam krągłości i jestem kobietą. Gdy zaczęłam dojrzewać czułam się bardzo nieśmiało" - tłumaczyła.



Wideo Rita Ora boi się trzydziestki (Cover Video/x-news)

"Obecnie jestem bardzo pewna siebie. To bardzo wyzwalające. Zrobiłam to bardziej dla siebie niż dla kogokolwiek innego" - opowiadała o sesji zdjęciowej.



Przypomnijmy, że drugi studyjny album Rity Ory "Phoenix" ukaże się 23 listopada tego roku. o tej pory słuchacze poznali utwory: "Girls", "Lonely Together", "Anywhere", "For You", "Your Song" oraz "Let You Love Me".



Na płytę "Phoenix" trafiło w sumie 16 utworów. Nad materiałem Ora pracowała m.in. ze Stargate, Julią Michaels, Alesso i DFA.



Wideo Rita Ora pracuje nad nim od dwóch lat (Cover Video/x-news)