Rita Ora nago na okładce magazynu "Clash". "Determinację ma w DNA"

Rita Ora ponownie odsłoniła sporo ciała. Tym razem zrobiła to na okładce magazynu "Clash", w którym promowała swój nowy album "Phoenix".

Rita Ora rozebrała się na okładce "Clash" /Piovanotto Marco/ABACA / East News

Drugi studyjny album Rity Ory "Phoenix" ukaże się 23 listopada tego roku. Wokalistka już teraz rozpoczęła promocję swojego najnowszego materiału.

O płycie porozmawiała m.in. w najnowszym wydaniu magazynu "Clash", na okładce którego wokalistka pojawia się nago, zasłaniając jedynie swoje piersi.

Wywiad z gwiazdą z gazecie przeprowadził Alim Kheraj, zdjęcie okładkowe zrobił Matt Easton w Londynie.

"Dziękuję ci Matt za tę okładkę. Sprawiłeś, ze czułam się komfortowo i swobodnie. To było bardzo wyzwalające" - napisała Ora na Instagramie.



"Czuję, że dopiero zaczęłam w najdziwniejszy z możliwych sposobów" - opowiadała magazynowi Ora o swoim muzycznym odrodzeniu.

Przypomnijmy, że debiutancki album Ory ukazał się w 2012 roku ("Ora"). Z powodu problemów z wytwórnią wokalistka musiała przekładać nagrywanie nowego materiału.

Intensywne i właściwe prace nad materiałem ruszyły w 2017 roku. Do tej pory słuchacze poznali utwory: "Girls", "Lonely Together", "Anywhere", "For You", "Your Song" oraz "Let You Love Me".



"Jej oszałamiający drugi album 'Phoenix' wkrótce będzie miał swoją premierę, a jego wydanie opóźniały liczne problemy. Spory prawne, kłopotliwe związki i wtargnięcie w jej życie tabloidów, omal nie doprowadziły do twórczego wykolejenia. Po szczęściu trudnych latach w końcu wróciła z nową siłą i pełną kontrolą twórczą. Determinacja wydaje się być w jej DNA" - czytamy w magazynie "Clash".

Na płytę "Phoenix" trafiło w sumie 16 utworów. Nad materiałem Ora pracowała m.in. ze Stargate, Julią Michaels, Alesso i DFA.

