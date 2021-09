Rita Ora kusi wakacyjnymi zdjęciami. Porównują ją do Jennifer Lopez!

Rita Ora to wciąż jedno z najgorętszych nazwisk show-biznesu.



Podbiła serca fanów takimi przebojami, jak "Let You Love Me", "Anywhere", "Your Song" czy "I Will Never Let You Down". Od początku kariery wszyscy zachwycają się także jej urodą.



Dzięki mediom społecznościowym wokalistka pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Jej profil na Instagramie jest obserwowany przez ponad 16 milionów osób.



Wideo RITA ORA - Body on Me ft. Chris Brown

Rita Ora chętnie dzieli się zarówno zdjęciami związanymi z jej zawodem, jak i fotografiami z prywatnego archiwum. Tym razem zaskoczyła internautów sesją w skąpym bikini. "Szczęśliwego weekendu. Będę nad morzem" - podpisała krótko.

Instagram Post

"Piękna i seksowna kobieta", "Bosko", "Wyglądasz jak Jennifer Lopez!", "Oszałamiająco" - można przeczytać w komentarzach.