Inspiracją do powstania piosenki "You Only Love Me" były osobiste doświadczenia 32-letniej Rity Ory, typowe na początku każdej romantycznej relacji: poczucie lęku przed czymś nowym w konfrontacji ze swoimi potrzebami. Pełną pasji i miłości kompozycję otwiera nagranie głosowe znanego reżysera Taika Waititi.

Przypomnijmy, że 47-letni twórca z Nowej Zelandii (laureat Oscara za "Jojo Rabbit", nakręcił też m.in. "Thor: Miłość i grom" i "Thor: Ragnarok") i brytyjska wokalistka wzięli ślub w połowie 2022 r. Taika Waititi w 2011 roku poślubił producentkę filmową Chelsea Winstanley, z którą rozstał się po siedmiu latach. Ma z nią dwie córki: Te Hinekahu i Matewę Kiritapu.

Reklama

"Nie tylko w 'You Only Love Me' ale i na całym nowym albumie chciałam uchwycić ten moment, gdy otworzyłam się na miłość i rozpoczęłam nowy etap w życiu. Odpuszczanie i żegnanie przeszłości to osobisty, długi proces, ale niezbędny by zrobić miejsce na nowe. Miałam potrzebę, by za pomocą muzyki, udokumentować tę niełatwą podróż. Droga nie była prosta, ale jestem po tym wszystkim o wiele silniejsza i mam w sobie pokłady miłości, o które się nie podejrzewałam" - tłumaczy Rita Ora.

Za produkcję nowego singla odpowiada Lewis Thompson. "You Only Love Me" to pierwsza zapowiedź nadchodzącego albumu, który ma się pojawić wkrótce (dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona).

Gwiazdy świętowały urodziny Elvisa. Rita Ora zaskoczyła kreacją! 1 / 8 Kara Del Toro Źródło: East News Autor: Backgrid USA

Teledysk do piosenki wyreżyserowała znana ze swojej kreatywności Charlie Sarsfield (m.in. Louis Tomlinson, Yungblud, Craig David, JC Stewart). Zdjęcia powstały na przedmieściach Los Angeles, i jest to, jak do tej pory, najbardziej ulubiony klip Rity. Wokalistka wciela się w pannę młodą, a dzień ślubu przypomina koszmarny sen, gdzie na dodatek nic nie idzie jak trzeba. Ołtarz w płomieniach, dziwne druhny, a z opresji ratuje ją matka chrzestna (w tej roli znana aktorka Sharon Stone). Klip jest utrzymany w klimacie "Alicji w Krainie Czarów" i "Żony ze Stepford".

Clip Rita Ora You Only Love Me

Kim jest Rita Ora?

Brytyjska wokalistka i kompozytorka (na świat przyszła w 1990 r. w Prisztinie należącym wówczas do Jugosławii, obecnie stolica Kosowa) odnosi sukcesy również w świecie filmu, telewizji i mody.



W 2022 roku Rita stworzyła własną markę Humans Being. Jej dorobek filmowy i telewizyjny obejmuje udział w takich hitach jak "50 twarzy Greya", "Ciemniejsza strona Greya", "Nowe oblicza Greya", "Do utraty sił", "Pokemon Detective Pikachu", "Kung Fu Panda: the Dragon Knight", "The Masked Singer" (Wielka Brytania), "The Voice of Australia" i "The X-factor UK".

Rita Ora Nowy Rok przywitała na rajskiej wyspie 1 / 5 Rita Ora Źródło: Agencja FORUM

Wokalistka zagra wkrótce u boku Jamiego Foxxa i Roberta De Niro w filmie "Tin Soldier" i dołączy do Brandy w "Descendants" jako ciąg dalszy znanego cyklu "The Pocketwatch" na Disney+.

13 jej singli trafiło do Top 10 brytyjskiej listy (w tym cztery na sam szczyt). W serwisach streamingowych ma ponad 10 miliardów odsłuchań. Poza płytami "Ora" (2012) i "Phoenix" (2018) wypuściła EP-kę "Bang" z producentem Imanbek (2021). W dorobku ma też przeboje z m.in. Kygo, Tiesto i Jonas Blue, Sigala oraz Samem Feldtem.

Instagram Post Rozwiń