Rihanna zabłyśnie w modowym świecie? "Chcę zyskać szacunek jako projektantka"

Rihanna, oprócz działalności muzycznej, ma też własną linię kosmetyków, projektuje bieliznę i ubrania sportowe. Teraz przyszedł czas na bardziej ekskluzywną odzież i prace pod szyldem luksusowego domu mody. Gwiazda projektuje własną kolekcję ubrań z nadzieją, że zostanie uznaną w świecie mody projektantką.

Rihanna chce zostać uznaną projektantką mody /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Choć fani Rihanny z niecierpliwością czekają na jej kolejny album, będą musieli uzbroić się w trochę cierpliwości. Gwiazda dzieli bowiem swoją pracę i uwagę na kilka projektów.



Jakiś czas temu zapowiedziała wprawdzie, że trwają intensywne prace nad nowym albumem "R9", nie wiadomo jednak, kiedy zostanie od wydany. Jedyne, co oprócz tytułu potwierdziła póki co wokalistka w rozmowie z "T Magazine" to to, że utrzymany on będzie w klimacie reggae.



Z początkiem 2019 roku Rihanna wspominała, że chciałaby założyć własny dom mody. Teraz wiemy, że swoje aspiracje, jako projektantka, wokalistka będzie realizować pod szyldem koncernu Moet Hennessy Louis Vuitton, który jest właścicielem takich luksusowych marek, jak: Louis Vuitton, Celine czy Dior.



Przy pomocy szefa koncernu, którym jest Bernard Arnault, Rihanna stworzy własną linię ekskluzywnej odzieży. Wokalistka zapowiedziała, że wszystkie projekty ubrań tworzy osobiście.



"Powoli ewoluuję w świecie mody. Najpierw ubrania nosiłam, kupowałam, stworzyłam mój własny styl, a później współpracowałam z markami. Nigdy nie chciałam po prostu umieścić mojego nazwiska na czymś i sprzedać licencję. Jestem bardzo praktyczna, więc chciałam zrobić to powoli i zyskać szacunek jako projektantka. Bernard Arnault był bardzo entuzjastyczny; ufał mi i mojej wizji" – powiedziała Rihanna w jednym z wywiadów.



Na filmie promującym ubrania Rihanny widzimy w dużej mierze streetową, oversizową odzież o nierzadko zaburzonych proporcjach. Gwiazda przyznała jednak w wywiadzie, że głównym elementem jej kolekcji będą gorsety.

"Kocham gorset! Włożyliśmy gorset w garnitur, sukienkę, koszulę, dżinsową kurtkę i sukienkę T-shirt. Używam siebie jako muzy. Są spodnie dresowe z perłami lub męska kurtka dżinsowa z gorsetem" – opowiadała Rihanna.

Wideo FENTY. IT'S OFFICIAL.

Całą kolekcję będzie można zobaczyć dopiero za jakiś czas na wybiegu, póki co jednak gwiazda sama zaprezentowała się w wybranych strojach w sesji dla "The New York Times Style Magazine".