Rihanna wynajęła całą wyspę, by pracować nad swoją nową płytą

Już jakiś czas temu Rihanna oficjalnie potwierdziła, że tworzy kolejny album. Teraz okazało się, że wokalistka potrzebowała specjalnego miejsca, by skupić się na twórczym zajęciu. Artystka wynajęła bowiem dla siebie wyspę, na której w spokoju kontynuuje pracę nad płytą.

Rihanna wynajęła całą wyspę, by pracować nad nową płytą /Getty Images

Rihanna podając informację o tym, że pracuje nad kolejnym albumem, nie zdradziła zbyt wiele szczegółów na jego temat.



Reklama

Jak zapowiedziała, będzie on utrzymany w klimacie reggae. Wokalistka ujawniła również tytuł płyty, który prawdopodobnie będzie brzmiał "R9".



"Prawdopodobnie tak go nazwę, ponieważ wszyscy na mnie polują i pytają: 'kiedy wydasz R9, co z R9'? Jak mogłabym więc zaakceptować inną nazwę, po tym, jak ta wryła mi się do głowy" – tłumaczyła Rihanna.



Rihanna: Duma Barbadosu z poczuciem misji 1 13 Robyn Rihanna Fenty, znana na całym się jako Rihanna, 20 lutego 2018 kończy 30 lat. Wokalistka urodziła się w St. Michael na Barbadosie. Zadebiutowała w 2005 roku albumem "Music of the Sun", a dziś - kilkanaście lat później – może pochwalić się ośmioma albumami studyjnymi, wieloma światowymi przebojami oraz ponad 50 milionami sprzedanych płyt. Ale to nie wszystko. Rihanna to też bizneswoman, filantropka, a nawet aktorka. Spełnia się na różnych płaszczyznach - projektuje własne ubrania, wydaje linię kosmetyków i perfum. Autor zdjęcia: Tim P. Whitby Źródło: Getty Images 13

W 2018 roku Rihanna przeprowadziła się do Londynu. Nowe miejsce chyba jednak nie w pełni przypadło jej do gustu. Wokalistka narzekała m.in. na to, że wielokrotnie musiała ukrywać się przed paparazzi. Być może też nie odnalazła w nim spokoju i odpowiedniej twórczej atmosfery, która sprzyjałaby pracy nad kolejnym wydawnictwem. Dlatego inspiracji postanowiła poszukać na prywatnej wyspie, którą wynajęła specjalnie po to, by kontynuować swoje twórcze zajęcie.



Rihanna udała się na angielską wyspę Osea, której właścicielem jest producent Nigel Friedy. Wynajmuje on wyspę na różne okazje. Koszt takiej przyjemności, to około 20 tys. funtów. Do dyspozycji gości są tam m.in: studio nagrań, basen czy siłownia.



Rihanna podobno nie udała się na wyspę sama, a wraz z rodziną i przyjaciółmi.