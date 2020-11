Rihanna przyłapana na planie teledysku. Premiera nowej muzyki jeszcze w tym roku?

Rihanna podsyciła plotki na temat wydania nowej płyty. W sieci pojawiły się zdjęcia wokalistki, która zmierzała na plan nowego teledysku. Sama gwiazda na razie milczy w sprawie.

Rihanna wkrótce zaskoczy fanów? / Chris Jackson - Pool /Getty Images

Prace nad dziewiątą płytą Rihanny trwają już od dłuższego czasu. Następca "Anti" (posłuchaj singla "Work"!) nie jest nawet oficjalnie zapowiedziany, a sama wokalistka jedynie w enigmatyczny sposób informuje o postępach nad nowym materiałem.

Reklama

Według RiRi płyta ma być utrzymana w stylistyce muzyki reggae, a krążek być może zostanie nazwany tytułem R9, czyli przyjmie tytuł roboczy.

"Prawdopodobnie tak go nazwę, ponieważ wszyscy na mnie polują i pytają: 'kiedy wydasz R9, co z R9'? Jak mogłabym więc zaakceptować inną nazwę, po tym, jak ta wryła mi się do głowy" - tłumaczyła w 2019 roku.

Rihanna świętuje: Pierwsza kobieta premierem Barbadosu 1 / 5 Rihanna świętuje fakt, że przewodnicząca Partii Pracy Barbadosu, Mia Amor Mottley, została pierwszą kobietą pełniącą funkcję premiera Barbadosu, kraju, z którego pochodzi wokalistka. "Przywitajcie się z moim nowym premierem i przede wszystkim z pierwszą kobietą-premierem Barbadosu… Honorowa Premier Mia Amor Mottley jest zasłużona i na czasie" – napisała barbadoska gwiazda na Instagramie, gdzie pogratulowała Mii Amor Mottley. Barbados uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1966 r. Poprzednikiem Mii Amor Mottley był Freundel Stuart z Demokratycznej Partii Pracy, który funkcję premiera pełnił przez osiem lat. Źródło: Getty Images Autor: Tim P. Whitby udostępnij

"Cały czas pracuje nad muzyką. Cały czas to robię i wypuszczę ją, wtedy kiedy będę czuła, że jest gotowa. W końcu się ukaże. I wtedy nie będziecie rozczarowani. Warto czekać" - wyjaśniła w sierpniu 2020 roku w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Tym razem Rihanna nie musiała nic mówić, żeby fala domysłów ponownie ruszyła. Gwiazda pojawiła się bowiem w Los Angeles w hotelu NoMad, gdzie została przyłapana przez paparazzi.

Według nieoficjalnych informacji gwiazda właśnie tam kręci swój nowy teledysk. Nikt jednak nie potwierdził tych doniesień.



Zdjęcie Rihanna w Los Angeles / SPOT, SOVE/Backgrid / Agencja FORUM

Zdjęcie Rihanna / SPOT, SOVE/Backgrid / Agencja FORUM

Ostatnie kilka lat to dla Rihanny rozwijanie swoich biznesów. W 2017 roku ruszyła ze swoimi kosmetykami Fenty Beauty. W tym samym roku wystartowałą również firma Savage x Fenty, która zajmuje się sprzedażą bielizny. Do promocji swoich kolekcji wokalistka zaprosiła m.in. Normani, Megan Thee Stallion, JoJo i Christina Milian.

W październiku na platformie Amazon Prime pojawiła się transmisja z drugiego oficjalnego pokazu jej kolekcji, w którym udział wzięły m.in. Bella Hadid i Cara Delevigne.



Poprzednia płyta Rihanny - "Anti" - ukazała się na początku 2016 roku.