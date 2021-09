Rihanna pozuje półnago. Materiał niewiele zakrywa! [INSTAGRAM]

Wizerunek wokalistki zmienił się po wydaniu płyty o sugestywnym tytule "Good Girl Gone Bad" ("Dobra dziewczyna stała się zła").



Później było o niej głośno za sprawą kilku skandali. W 2009 roku media rozpisywały się na temat jej toksycznego związku z Chrisem Brownem, który miał ją pobić.



Kilka lat później toczyła batalię z ojcem - Ronaldem Fentym - który zarabiał, podając się za jej menedżera. Teraz pochodząca z Barbadosu piosenkarka znana jest ze swojego seksownego, czasami wyzywającego wizerunku.



Reklama

Rihanna reklamuje Savage X Fenty

Teraz podzieliła się z fanami zdjęciami, które są reklamą marki wokalistki - Savage X Fenty - zajmującej się tworzeniem ekskluzywnej bielizny. "Mój nastrój po przekazaniu ostatniego fragmentu pokazu" - napisała pod sesją.

Instagram Post

"Jaka piękna", "Ok, wyjdź za mnie", "Chcę to nosić" - komentowali fani, inni dopytywali też, kiedy mogą spodziewać się nowego albumu. Na to pytanie wokalistka na razie nie odpowiedziała.