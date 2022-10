9 listopada za pośrednictwem platformy Prime mieszkańcy 240 krajów będą mogli obejrzeć pokaz najnowszej kolekcji jej bieliźnianej marki Savage X Fenty.

Na wybiegu pojawiają się najlepsze modelki, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Cindy Crawford, na widowni zasiadają największe gwiazdy, a na scenie pojawiają się znamienici artyści. Tegoroczny, ponętny show z pewnością będzie jeszcze lepszy od poprzednich, co zwiastuje sensualne nagranie zamieszczone przez Rihannę ( posłuchaj! ) na Instagramie.

Reklama

Rihanna kusi ciałem na Instagramie

Według komunikatu prasowego przekazanego prasie, Savage X Fenty Show Vol. 4 będzie spektakularnym połączeniem mody, muzyki i choreografii, które przeniesie widzów w krainę zmysłów. Cytowany przez "New York Post" komunikat wskazuje na nowe zaskakujące fasony bielizny, ciekawe detale i materiały, całość - jak każda poprzednia kolekcja Rihanny - ma być hołdem i wyrazem uwielbienia dla ciała, o czym widzowie przekonają się już 9 listopada na platformie Prime. Sama kolekcja zadebiutuje w sklepach tego samego dnia.

Instagram Rolka Rozwiń

Pokaz kolekcji i występ w przerwie Super Bowl to dopiero początek. Media zza oceanu rozpisywały się o tym, że po lutowym występie barbadoska artystka ma wejść do studia, aby dokończyć pracę nad jej kolejną, długo wyczekiwaną płytą. Nowy materiał - następca albumu "Anti" z 2016 r. - będzie zaś doskonałą okazją do tego, aby latem 2023 roku ruszyć w trasę koncertową.

Instagram Rolka Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rihanna We Found Love