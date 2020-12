Rihanna i ASAP Rocky są parą? Zaskakujące doniesienia

Według najnowszych doniesień serwisów plotkarskich, Rihanna spotyka się z ASAP Rockym.

Według najnowszych doniesień zza Oceanu Rihanna i ASAP Rocky są parą /Samir Hussein /Getty Images

Najnowsze ustalenia mówią, że pierwsza randka Rihanny i Rocky'ego odbyła się już w styczniu 2020 roku w Nowym Jorku. To właśnie w tamtym czasie wokalistka rozstała się z saudyjskim miliarderem Hassanem Jameelem.

Plotki na temat związku rapera i piosenkarki pojawiły się ponownie na przełomie listopada i grudnia, kiedy to ASAP Rocky i Rihanna zostali przyłapani w ekskluzywnej Beatrice Inn na Manhattanie.

Rihanna: Duma Barbadosu z poczuciem misji 1 / 13 Robyn Rihanna Fenty, znana na całym się jako Rihanna, 20 lutego 2018 kończy 30 lat. Wokalistka urodziła się w St. Michael na Barbadosie. Zadebiutowała w 2005 roku albumem "Music of the Sun", a dziś - kilkanaście lat później – może pochwalić się ośmioma albumami studyjnymi, wieloma światowymi przebojami oraz ponad 50 milionami sprzedanych płyt. Ale to nie wszystko. Rihanna to też bizneswoman, filantropka, a nawet aktorka. Spełnia się na różnych płaszczyznach - projektuje własne ubrania, wydaje linię kosmetyków i perfum. Źródło: Getty Images Autor: Tim P. Whitby udostępnij

Magazyn "People" potwierdził natomiast u swojego źródła, że związek gwiazd nie jest plotką. Według "The Sun" Rihanna na razie nie afiszowała się z nowym partnerem, gdyż według niej minęło zbyt mało czasu od rozstania z Jameelem.

"Cieszą się swoim towarzystwem i na razie podchodzą do spraw na spokojnie. To świeża sprawa" - czytamy w "The Sun".

Rihannę po rozstaniu z arabskim miliarderem łączono ponownie z kanadyjskim raperem Drake'iem oraz z Chrisem Brownem, z którym była w związku pod koniec poprzedniej dekady (para rozstała się w atmosferze skandalu po tym, jak wokalista dotkliwie pobił swoją partnerkę).

Zdjęcie Rihanna i ASAP Rocky na scenie / Jason LaVeris / Getty Images

"Jesteśmy teraz bardzo bliskimi przyjaciółmi. Odbudowaliśmy zaufanie, kochamy się i prawdopodobnie zawsze będziemy. I to nie jest coś, co zamierzam kiedykolwiek zmieniać. Nie można się od tego odciąć, jeśli kiedykolwiek było się zakochanym" - zdradziła piosenkarka we wrześniu 2020 roku.

ASAP Rocky od dłuższego czasu pozostawał singlem. Jego ostatni głośny związek - z modelką Kendall Jenner - zakończył się w 2017 roku.