Przypominamy, że ASAP Rocky i Rihanna oficjalnie potwierdzili swój związek w 2021 roku. Niedługo potem wokalistka przekazała informację, że spodziewają się dziecka. Co więcej pochodząca z Barbadosu piosenkarka miała określić Rocky’ego "miłością swojego życia".

"Jest o wiele lepiej, gdy masz tę jedyną. Ona się równa milionom innym. Kiedy jesteś pewien, to jesteś pewien. Ona jest tą jedyną" - tak o swojej partnerce mówił artysta.

Sielanka nie miała trwać zbyt długo, bo w mediach spekulowano, że związek pary to już przeszłość.

"Rihanna zerwała z nim po tym, jak przyłapała go na zdradzie z projektantką butów Aminą Muaddi. Podobno stało się to podczas tygodnia mody w Paryżu. ASAP i Amina znają się od lat, bo kiedyś współpracowali" - twierdził Louis Pisano, współpracownik francuskiego "Vogue".



Wygląda na to, że kryzys, jeśli w ogóle był, został zażegnany. W premierowym klipie ASAP Rocky'ego "D.M.B." powraca do swojego charakterystycznego brzmienia. W połowie klipu na ekranie widzimy Rihannę, pozostaje ona w nim już do końca teledysku. Para całuje się, a niedługo później pojawiają się rozradowani goście weselni, którzy sypią kwiaty - ASAP i Rihanna podążają korytarzem, a po chwili ponownie padają sobie w ramiona.

Na koniec widać planszę z Rihanną w czerwonej sukni ślubnej, a także eleganckiego rapera - pojawia się także hasło "Koniec". Czy oznacza to, że naprawdę barbadoska gwiazda oficjalnie stała się żoną ASAP Rocky'ego? Tak spekulują również fani w sieci.

ASAP Rocky miewał już kłopoty

Raper znany jest z imprezowego trybu życia. Spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Chanel Iman i Ritą Orą. Tą ostatnią po przelotnym związku (który dementowała sama wokalistka) zwyzywał w utworze "Better Things". Potem za to przepraszał.

W przeszłości Rocky przyznał się tez m.in. do orgii z dziewięcioma kobietami, która miała odbyć się podczas festiwalu SXSW.

"Zawsze byłem uzależniony od seksu ... Prawdopodobnie od szkoły średniej. Byłem napalony. Od pewnego czasu jestem uzależniony od seksu... To są rzeczy, od których ludzie lubią się trzymać z daleka, których nie lubią przyznać. Nie mogę się wstydzić. Noszę serce na dłoni" - mówił.

Dodajmy również, że ASAP Rocky został prawomocnie skazany za napaść na 19-letniego fana w Szwecji. Raper otrzymał rok pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywną w wysokości 12,5 tys. koron szwedzkich (pięć tys. złotych).