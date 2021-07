Replicant: Szczegóły premiery albumu "Malignant Reality"

"Malignant Reality", nowy materiał deathmetalowego tria z New Brunswick w stanie New Jersey, wyda indyjska Transcending Obscurity Records. Album trafi do sprzedaży 10 września.

Drugi longplay Replicant dostępny będzie w edycji CD (digipack), na winylu, drogą elektroniczną oraz jako limitowane boksy.

Okładkę następcy albumu "Negative Life" z 2018 roku zaprojektował Alli Tuttle.

Wśród gości odnajdziemy Cody'ego McCorry'ego, który zagrał na thereminie (utwór "Caverns Of Insipid Reflection"), gitarzystę Petera Browna (Hath, Ophidius, Dystrophy; solówka w kompozycji "Dressed In Violence"), skrzypka Benjamina Karasa (Windfaerer; numer "The Ubiquity Of Time") oraz wokalistę Mike'a Hilla (Tombs; "The Ubiquity Of Time").

Nowego utworu "Death Curse" Replicant możecie posłuchać poniżej:

Wideo REPLICANT (US) - Death Curse (Death Metal) #transcendingobscurity #usdeathmetal

Oto program albumu "Malignant Reality":

1. "Caverns Of Insipid Reflection"

2. "Relinquish The Self"

3. "Excess Womb"

4. "Death Curse"

5. "Coerced To Be"

6. "Rabid Future"

7. "Chassis Of Deceit"

8. "Dressed In Violence"

9. "Ektoskull"

10. "The Ubiquity Of Time".