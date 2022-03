24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Do sił zbrojnych Ukrainy wstąpili już m.in.: zespół Antytila, wokalista zespołu Boombox Andrij Chływniuk oraz członek Kozak System Iwan Łenio.

Gwiazda hip hopu na wojnie. Maciej Dowbor o Yarmaku

Maciej Dowbor na swoim Instagrami opisał natomiast historię Yarmaka, jednego z najpopularniejszych raperów w Ukrainie.

"Artyści również włączyli się do walki w obronę Ojczyzny! Yarmak - uznawany za czołowego rapera w Ukrainie, zgodnie z zapowiedziami wstąpił do Sił Zbrojnych! To brzmi jak abstrakcja, to tak jakby teraz z karabinem w ręku walczył np. Peja. Pewnie dla Ukraińców jeszcze kilka tygodni temu to też wydawało się nierealne. A dziś..." - skomentował Dowbor.



Sam Yarmak na swoim Instagramie pisał:

"Siedzę w komisji wojskowej, jest tu dużo ludzi, nie wzywam nikogo do heroizmu. Jest tu wielu rozsądnych ludzi, który walczyli i byli w siłach specjalnych więc bez patosu. Ukraina przetrwa!".



Kim jest Yarmak?

Yarmak to 30-letni raper, który na świat przyszedł w Boryspolu (obecnie o to miasto pod Kijowem, gdzie znajduje się lotnisko, trwają zażarte walki). Karierę zaczął 10 lat temu.

6 grudnia 2018 roku z okazji święta ukraińskiego wojska, wypuścił do sieci utwór "VOIN", będący hołdem dla ukraińskiej armii. Raper ostro protestował równie przeciwko zajęciu Krymu przez Rosję.