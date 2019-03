Ramona Rey jako uciekająca panna młoda, prostytutka, matka: "Dopiero" w akustycznej wersji

Wokalistka Ramona Rey prezentuje ostatni singel zamykający historię płyty "Ramona Rey 4".

Ramona Rey kończy promocję płyty "Ramona Rey 4" /materiały prasowe

W maju 2017 r. Ramona Rey, która w ostatnim czasie zajmowała się głównie operą, po pięciu latach wydała nowy album "Ramona Rey 4". W nagraniach tradycyjnie pomagał jej producent i kompozytor Tel Arana (czyli znany z grupy Aya RL Igor Czerniawski).

Niespełna dwa lata później przyszedł czas na singel zamykający historię tego albumu. Utwór "Dopiero" został nagrany od nowa, "na setkę", w składzie na głos i pianino. Surowe brzmienie może być zaskoczeniem dla fanów wokalistki kojarzonej od zawsze z muzyka elektroniczną.



"Zdecydowaliśmy się na singel w takiej wersji by pokazać długą i krętą drogę jaką przeszliśmy w czasie tworzenia tego albumu oraz później, w czasie dzielenia się nim z publicznością. Każdy kolejny koncert był odrębną historią i okazją do szukania nowych połączeń brzmień elektronicznych z naturalnymi. Teraz chcemy by wybrzmiały tylko emocje" - mówi Ramona.

Wideo prezentuje wokalistkę w różnych wcieleniach: jako uciekającą pannę młodą, prostytutkę, matkę.

Clip Ramona Rey Dopiero (acoustic version)

Twórczość Ramony jest mieszanką muzyki klubowej, electro i popu. Od kilku lat szkoli się w kierunku śpiewu klasycznego (mezzosopran) i odnosi na tym polu coraz większe sukcesy: występuje m.in. na corocznej Gali Tenorów w Sali Kongresowej, śpiewała arie klasyczne w Operze Narodowej i Teatrze Wielkim.

Album "Ramona Rey 4" promowały single i teledyski "Jak ty" oraz podwójny "Kim być/Seneka".

Clip Ramona Rey Kim być / Seneka

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ramona Rey Imiona

