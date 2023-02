10 lutego TVP przedstawi listę uczestników, którzy zmierzą si w polskich preselekcjach. 16 dni później - 26 lutego - w Warszawie o godzinie 17:30 odbędzie się specjalny koncert, na którym wyłoniony zostanie nasz kandydat na Eurowizję. Koncert będzie transmitowany przez TVP1 i potrwa dwie godziny.

Ramona Rey zgłosiła się do walki o Eurowizję

Na razie nie znamy oficjalnej listy kandydatów, których TVP przepuściła do ostatniego etapu preselekcji, jednak nieoficjalnie wiadomo, że lista chętnych jest naprawdę długa.

Wśród nich znaleźli się m.in.: Blanka, Jann, Karolina Lizer, Kuba Szmajkowski, Lidia Kopania, Natalia Moskal, Ramona Rey, Natasza Urbańska, Maja Hyży i Skolim. W gronie zainteresowanych miała też znaleźć się Marina, ale wokalistka nie potwierdziła tych doniesień.



Reklama

Pojawiły się również spekulację o możliwych propozycjach do preselekcji od byłych uczestników Eurowizji: Kasi Moś oraz Gromee'ego z Sarą Chmiel. Na liście zainteresowanych nie brakuje również nazwisk znanych z "The Voice of Poland": Dominika Dudka, Anny Serafińskiej, Filipa Sterniuka, Jana Majewskiego, Mai Kapłon i Natalii Sikory.

Ramona Rey do konkursu Eurowizji zgłosiła nowy utwór pt. "Kocham".

"Jest w klimacie lat 80., niektórzy określają to jako gothic disco, a ja po prostu chciałam stworzyć fajny numer i kiedy napisałam tekst, to tak naprawdę usłyszałam już cały utwór i później już trzeba było go tylko nagrać" - mówiła Jastrząb Post wokalistka.

Piosenka na Youtube zgromadziła 350 tys. wyświetleń i wywołała całkiem pozytywne reakcje. "Dobra decyzja, mam nadzieję, że wybiorą ją do konkursu", "To jest ten styl! Czuję, że piosenka może godnie reprezentować Polskę".

Wideo Ramona Rey - KOCHAM (official audio)

Kuba Wojewódzki kpi z Ramony Rey. Chodzi o jej udział na Eurowizji

Mimo pozytywnych opinii na temat utworu, kandydaturę Ramony Rey do Eurowizji w swoim stylu zdecydował się skomentować Kuba Wojewódzki.

"To jest wiadomość sensacyjna. Ramona Rey chce być naszą kandydatką na Eurowizję 2023. Dobry ruch. Też uważam, że jak ktoś nie potrafi się tutaj dobrze zacząć, to tam może mu się uda dobrze skończyć" - napisał Kuba Wojewódzki w sekcji "Mea Pulpa" w ostatnim wydaniu "Polityki".