Rami Malek spotyka się z aktorką z "Bohemian Rhapsody": Jesteś moją miłością

Na planie "Bohemian Rhapsody", biograficznego filmu o grupie Queen, grający wokalistę Freddiego Mercury'ego Rami Malek odnalazł swoją miłość.

Pierwotnie do roli Freddiego Mercury'ego przymierzany był komik Sacha Baron Cohen (m.in. "Borat"), ale ostatecznie jego kandydatura została odrzucona po tym, jak nie mógł dojść do porozumienia z muzykami grupy Queen: gitarzystą Brianem Mayem i perkusistą Rogerem Taylorem. Cohen chciał opowiedzieć o burzliwym życiu wokalisty, z naciskiem na imprezy, seks i narkotyki, na co ponoć nie chcieli zgodzić się muzycy Queen.

W roli wokalisty w filmie "Bohemian Rhapsody" ostatecznie pojawił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek, który popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot" (m.in. nominacja do Złotego Globu).

Ma na koncie także występy w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2".

Rami Malek urodził się w 1981 roku w Los Angeles, na cztery minuty przed tym, jak na świat przyszedł jego brat bliźniak, Sami (dziś jest nauczycielem).

Zanim rozpoczął swoją karierę aktorską - w 2004 roku od epizodycznej roli w serialu "Gilmore Girls" - Rami uczęszczał do tych szkół, co jego sławne koleżanki, Kirsten Dunst i Rachel Bilson.

Po otrzymaniu roli Freddiego Mercury'ego Malek w wielu wywiadach powtarzał, że czuje ciężar odpowiedzialności i zdaje sobie sprawę, że dla wielu ludzi Mercury nadal jest ikoną.

Scenariusza do "Bohemian Rhapsody" napisał nominowany do Oscara Anthony McCarten ("Teoria wszystkiego"). W obsadzie znaleźli się także m.in. Ben Hardy, który zagrał Rogera Taylora ("X-Men: Apocalypse", serial "EastEnders"), Joe Mazzello jako basista John Deacon ("Park Jurajski", "The Social Network", "Pacyfik") i Gwilym Lee jako Brian May (seriale "Morderstwa w Midsomer" i "Jamestown").

Mary Austin, najlepszą przyjaciółkę i pierwszą miłość Freddiego zagrała Lucy Boynton. Okazało się, że Maleka i Boynton łączy coś więcej, niż praca na planie.

Podczas trwającego Palm Springs Film Festival aktor oficjalnie podziękował swojej nowej ukochanej. "Dziękuję ci, Lucy Boynton. Jesteś moim sojusznikiem, moim powiernikiem, moją miłością" - wprost ogłosił Malek, właśnie nagrodzony Złotym Globem za rolę Mercury'ego.



Film "Bohemian Rhapsody" kończy się pamiętnym występem zespołu Queen na Live Aid.

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 r. z powodu komplikacji wywołanych przez AIDS.

