Muzyk niedawno zakończył trwający ponad dwa lata projekt "Kosmiczne Energie", a krótko po tym powołał kolejny - "Kora", podczas którego wykonuje piosenki wokalistki Maanamu. Był wśród nominowanych do nagrody MTV EMA 2021 w kategorii "najlepszy polski artysta", ale nie otrzymał statuetki. Podczas imprezy udzielił wywiadów, m.in. portalowi Plejada.



W rozmowie z portalem, Ralph Kaminski został zapytany, czy chciałby wziąć udział w Eurowizji. Jako jedna z kluczowych gwiazd polskiej sceny alternatywnej Ralph zaskoczył swoją odpowiedzią. Okazuje się, że Ralph pomimo różnic politycznych z TVP... chętnie zgłosiłby się do konkursu! Wokalista chciałby wykorzystać ten udział jako pretekst do promocji polskiej muzyki i kultury za granicami kraju.

"Zdecydowanie tak! Ja uważam, że mój projekt jest bardzo eurowizyjny. Ta Eurowizja bardzo się zmienia. Zobaczmy jak Maneskin działa - jest taki [na Eurowizji - przyp. red.] - old school, cekiny - to jest tradycja. To musi być. Ale jest to też wspaniała platforma promocyjna dla polskiej muzyki. Zauważmy tak naprawdę, że każdy, kto oprócz polskiego reprezentanta, był w finale, miał zaplanowany minitour po Europie ze swoimi piosenkami w danym języku" - mówi wokalista.

Marzenie muzyka może być jednak trudne do zrealizowania, gdyż Kaminski nie ukrywa, że nie jest mu po drodze z Telewizją Polską. Według zasad wyboru reprezentanta Polski na Eurowizji, bardzo dużo do powiedzenia mają wewnętrzne preselekcje w TVP. "Oczywiście, że chciałbym tam pojechać, zobaczyć, to wielkie doświadczenie, ale zrobić coś po swojemu. No ale jest to chyba niemożliwe... Ale spoko Jacek, jakby co numer można łatwo znaleźć" - zwrócił się na koniec do prezesa TVP muzyk.

Utwór do eliminacji można przesyłać jeszcze tylko do 20 listopada 2021 roku do godziny 22. Poza zgłoszeniem osobowym, należy też przesłać w formacie MP3 utwór, który miałby reprezentować Polskę podczas konkursu. Taka piosenka nie może być upubliczniana komercyjnie przed 1 września 2021 roku, nie może też mieć charakteru politycznego czy dyskryminacyjnego. Telewizja Polska zaleca też, żeby wykonawca był autorem lub współautorem utworu, ale nie jest to konieczny wymóg.