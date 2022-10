W Radiu 357 już od jakiegoś czasu prezentowane jest pasmo artystów. Od poniedziałku do czwartku o 18 można usłyszeć tam audycje prowadzone przez cenionych muzyków - Edytę Bartosiewicz czy Tomasza Organka. Teraz do tego grona dołączył Ralph Kaminski.

Nową audycję będzie można usłyszeć już 7 listopada o godzinie 18. Dzień później powróci "Zelig", czyli autorskie spotkanie z Krzysztofem Zalewskim.

"Całe pasmo staje się jednym z naszych znaków rozpoznawczych. To właśnie w Radiu 357 artyści znani ze scen i internetowych nagłówków mają okazję, by usiąść przed mikrofonem i spotkać się z fanami w zupełnie innej roli. Mogą pokazać swoje muzyczne wybory, inspiracje. I opowiadać o nich z pełną swobodą, na żywo, w unikatowym, radiowym klimacie" - mówi o audycjach Bartek Gil, wydawca w Radiu 357.

Ralph Kaminski i "Bal u Rafała"

Ralph Kaminski wydał w tym roku ciepło przyjęty album "Bal u Rafała". Artysta, który został w tym roku nagrodzony Fryderykiem w kategorii "Artysta roku" oraz "Piosenka poetycka" podjął niedawno współpracę z restauracją McDonald's. Nie wszyscy fani muzyka byli zachwyceni tym pomysłem.

"Aż tak dobrze płacą, że hajs ucisza wyrzuty sumienia powodowane promowaniem fast foodów? Gdzie pewnie większość twoich fanów to nastolatki/młodzi dorośli" - pisała jedna z internautek.

"Większość Polaków, a szczególnie dzieci, żywi się fatalnie a tu jeszcze taka reklama. A wiadomo, młodzi często robią i kupują to, co ich wielki idol"; "Za promowanie tego czegoś... bo jedzeniem tego nie nazwę. Szkoda, że się tak sprzedałeś Ralph"; "Wydaje się to sprzeczne z twoimi wartościami, które przekazujesz i stylem życia" - wtórowali inni.

To oczywiście nie były jedyne opinie. Niektórzy sądzą, że żaden artysta nie odpowiada za kształtowanie nawyków żywieniowych swoich fanów.

"Naprawdę jest tu tyle osób, które uważają, że muzycy są odpowiedzialni za utrwalanie zdrowych nawyków? Tak mało w was samozaparcia, że po reklamie będziecie jeść McDonald's na każdy posiłek?" - pyta retorycznie użytkownik. "Super Ralph! Udowadniasz, że można być elastycznym i z klasą" - kibicował mu inny komentator.

