Rajskie wakacje Nicole Scherzinger. Wokalistka chwali się na Instagramie

Nicole Scherzinger się kolejnymi zdjęciami z wakacji. Gdzie teraz spędza wolny czas jurorka "The Masked Singer"?

Nicole Scherzinger chwali się zdjeciami z rajskiej wyspy /JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP /East News

Ostatnie tygodnie dla Nicole Scherzinger to ciągłe wakacje. Wokalistka, która obecnie czeka na koniec pandemii, by ruszyć w trasę z The Pussycat Dolls, odpoczywa ze swoim partnerem, Thomem Evansem.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nicole Scherzinger Wet

Scherzinger spędza czas wolny na karaibskiej wyspie St. Lucia. Niedawno też pochwaliła się zdjęciami z Mauritiusu.

Pod zdjęciami gwiazdy nie zabrakło naturalnie komentarzy, w których internauci komplementowali wygląd celebrytki oraz nie dowierzali, że ma 42 lata.

Wokalistka znana z grupy Pussycat Dolls (posłuchaj!) od dłuższego czasu związana jest z telewizją jako jurorka i uczestniczka różnych programów. Oceniała uczestników takich talent shows, jak m.in. "The X Factor" (wersja amerykańska i brytyjska), "The Masked Singer" (USA), "Mam talent" (Australia), "The X Factor: Celebrity" i "The X Factor: The Band".