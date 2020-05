Rainsford: Córka Andie MacDowell we współpracy z supermodelkami

Rainsford przy najnowszym teledysku "Crying In The Mirror" do współpracy zaprosiła Carę Delevingne oraz Kaię Gerber.

Rainsford pokazała nowy teledysk /Victor Boyko /Getty Images

Pod pseudonimem Rainsford skrywa się Rainey Qualley, wokalistka i aktorka, a prywatnie córka gwiazdy Hollywood Andie MacDowell oraz modela Paula Qualleya.

Qualley zadebiutowała EP-ką "Emotional Support Animal" w 2018 roku, a teraz powróciła z nowymi singlami. Najpierw w kwietniu ukazał się jej utwór "2 Cents", a teraz do sieci trafił numer "Crying In The Mirror".



"Piosenkę napisałam bo bardzo ciężkim rozstaniu, kiedy niemal błagałam byłego chłopaka, aby do mnie wrócił, jednak na szczęście nie trwało to długo. Kiedy jestem zdenerwowana płaczę do lustra i robiłam to odkąd byłam dzieckiem. Później dowiedziałam się, że inni ludzie też tak robią. Myślę, że jest to pewien mechanizm radzenia sobie, pozwalający na konfrontację z emocjami" - opowiedziała "PaperMag" o najnowszym singlu.

Wideo Rainsford - Crying In The Mirror (Official Video)

Rainsford do współtworzenia wideoklipu zaprosiła sławnych znajomych. Reżyserki debiut zaliczyła Cara Delevingne, natomiast w role główne w teledysku zagrali: Kaia Gerber i Gregg Sulkin.

Jedną z osób pomagających przy kręceniu była również siostra Rainsford - Margaret Qualley (w zeszłym roku zagrała w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood").