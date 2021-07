​Raffaella Carrà nie żyje. Gwiazda włoskiej estrady miała 78 lat

W Rzymie w wieku 78 lat zmarła ​Raffaella Carrà - wokalistka, aktorka, prezenterka telewizyjna i tancerka, jedna z największych gwiazd włoskiej estrady.

Raffaella Carrà miała 78 lat /Stefania D'Alessandro /Getty Images

Raffaella Carrà debiutowała na ekranie w wieku 9 lat. W filmie "Tormento del Passato" pojawiła się pod prawdziwym nazwiskiem Raffaella Pelloni.

W 1961 r. przyjęła pseudonim Raffaella Carrà. Lata 60. przyniosły kolejne występy przed kamerą, nie tylko we Włoszech, ale także w Hiszpanii i we Francji. W 1965 r. zagrała w filmie "Ekspres von Ryana" u boku Franka Sinatry.

Od lat 70. zaczęła się pojawiać w telewizji, łącząc śpiewanie i taniec w swoim charakterystycznym stylu. Jej występy w programie "Canzonissima" (jako pierwsza pokazała odsłonięty brzuch) wzbudziły protesty Watykanu i Kościoła katolickiego.

Do największych przebojów gwiazdy należą piosenki "Rumore", "Tanti Auguri" ( posłuchaj! ), "A far l'amore comincia tu" (jej jedyny hit w Wielkiej Brytanii), "Spera, aspetta e spera" czy "Far l'Amore" z Bobem Sinclarem. Ten ostatni utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Wielkie piękno" Paolo Sorrentino.

W 2011 r. Raffaella Carrà podawała punkty z Włoch podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. W latach 2013-2016 była jurorką "The Voice of Italy" (edycja pierwsza, druga i czwarta).

Nigdy nie wyszła za mąż, choć była związana z m.in. Gianni Boncompagni (autor jej największych przebojów), choreografem Sergio Japino (to on poinformował opinię publiczną o śmierci Raffaelli), wokalistą Little Tonym i piłkarzem Gino Stacchinim (była wielką fanką Juventusu).

Przyczyną śmierci gwiazdy był rak płuc - przez lata paliła papierosy.