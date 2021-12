Wokalista, który reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji w 2021 roku, ze sceny podczas koncertu "#Murem za polskim mundurem" (sprawdź!) szczególnie pozdrawiał lotników. Nie jest tajemnicą, że Rafał Brzozowski od najmłodszych lat lubił i trenował sport, a w ciągu ostatnich lat... nauczył się latać i został pilotem. "W zeszłym roku udało mi się zdać egzamin i mam licencję pilota turystycznego, ale oprócz tego stwierdziłem, że fajnie by było nauczyć się techniki latania" - mówił w 2019 roku wokalista.

Reklama

Z okazji koncertu porozmawiał z Faktem. Wokalista wyznał, czy sam widziałby się w roli wojskowego.



Eurowizja 2021: Próba kostiumowa przed drugim półfinałem z Rafałem Brzozowskim 1 / 21 Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się 20 maja o godzinie 21. Wystąpi w nim 17 państw, 10 z nich awansuje do ścisłego finału. Podczas tego koncertu zobaczymy również występ Rafała Brzozowskiego. Źródło: Getty Images Autor: Vyacheslav Prokofyev/TASS udostępnij

"Ponieważ ja teraz bardzo mocno się pasjonuję lotnictwem, to jak zakładam taki roboczy strój trochę podobny do munduru wojskowego pilotów, to czuję się zupełnie inaczej. Mundur to jest honor, pewien rodzaj szacunku... Mam duży szacunek i respekt do munduru. A latanie mnie odstresowuje. Daje wielkie poczucie wolności i wyłączenia się z tego świata. Nie ma tam telefonu, trzeba się skupić na tym, co się dzieje w powietrzu" - stwierdził muzyk.

Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021

Sprawdź tekst do utworu "The Ride" w serwisie Teksciory.pl





"W wojsku nie byłem. Tak się złożyło, że od razu poszedłem na studia i zostałem przeniesiony do rezerwy. Miałem tylko krótkie szkolenie. Chyba się do tego nie nadaję, by służyć" - wyznał wokalista.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Sławomir jako Freddie Mercury Polsat

Koncert "#Murem za polskim mundurem" odbył się 5 grudnia 2021 roku. Kontrowersyjne widowisko podzieliło widzów, a podczas niego wystąpili m.in. Rafał Brzozowski, Edyta Górniak, Trubadurzy czy Loona i Lou Bega.