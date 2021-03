Rafał Brzozowski i "The Ride" na Eurowizję 2021. Elżbieta Zapendowska: Nie mamy najmniejszych szans

Jurorka muzycznych show Polsatu (m.in. "Idol", "Must Be The Music") i nauczycielka śpiewu Elżbieta Zapendowska nie szczędzi krytycznych uwag Rafałowi Brzozowskiemu i jego jego eurowizyjnej piosenki "The Ride".

Reklama

Elżabieta Zapendowska nie daje szans Rafałowi Brzozowskiemu na Eurowizji 2021 /VIPHOTO /East News

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Reklama

Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) pozostawiła krajom decyzję, czy w tym roku wystawią tych samych wykonawców, którzy mieli pojawić się w 2020, czy zdecydują się na nowych reprezentantów.

Spośród 40 państw, zdecydowana większość zamierza wysłać tych samych przedstawicieli.

TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej ( sprawdź! ), która miała reprezentować Polskę w 2020 r. z piosenką "Empires". Wielu fanów konkursu było tym mocno rozczarowanych, wspierając swoją idolkę w mediach społecznościowych.



W programie "Pytanie na śniadanie" TVP oficjalnie ujawniła, że reprezentantem zostanie Rafał Brzozowski (w konkursie ma startować jako Rafał, bez nazwiska). Wokalista zaprezentował piosenkę i teledysk "The Ride".

Wideo POLSKA PIOSENKA NA EUROWIZJĘ 2021!

Sprawdź tekst piosenki "The Ride" w serwisie Teksciory.pl!

W "Fakcie" ten wybór skomentowała znana z ostrych opinii Elżbieta Zapendowska, jurorka m.in. "Idola", "Must Be The Music" czy "Jak oni śpiewają", a także specjalistka od emisji głosu, pracująca z m.in. Edytą Górniak, Michałem Bajorem czy Dodą.



"Nie mamy najmniejszych szans, żeby wejść do finału. Muzyka, którą reprezentuje Rafał Brzozowski, to po prostu nie jest dobra muzyka. On wygląda na sympatycznego chłopaka, ale nie każdy sympatyczny chłopak powinien śpiewać. Przyznam szczerze, że mało mnie obchodzi jego kariera, ale uważam, że to naprawdę kiepski wybór" - podkreśla stanowczo Zapendowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Elżbieta Zapendowska: Musiałam liczyć trumny! O co chodzi? INTERIA.PL

Przy oficjalnym teledysku "The Ride" po kilku godzinach wyłączono opcję z widokiem reakcji z kciukami w górę lub dół. Tuż przed wyłączeniem przeważały te negatywne oceny.Za choreografię w teledysku jak i na eurowizyjnej scenie odpowiadać będzie Agustin Egurrola, który wkrótce pojawi się w TVP jako juror programu "Dance Dance Dance".