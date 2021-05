Rafał Brzozowski ćwiczy przed Eurowizją. Wykonał starą piosenkę Edyty Górniak

Nasz wysłannik na 65. konkurs Eurowizji, czyli Rafał Brzozowski, tydzień temu zapowiedział, że przyjedzie na Podhale do Edyty Górniak, by przepracować utwór "The Ride" - bez dyskotekowych aranżów i przetwornika głosu, który wykorzystuje w teledysku. W długi weekend byli widziani, jak spacerują po zakopiańskich Krupówkach. Tuż przed północą 3 maja ogłosili, że także nieco popracowali. Piosenkarz zrobił ukłon w stronę swojej mentorki i wybrał do ćwiczeń jej piosenkę sprzed lat.

Polskę na Eurowizji 2021 reprezentować będzie Rafał Brzozowski AKPA

Relację z wokalnego treningu opublikowała na swoim profilu instagramowym Edyta Górniak, sprawdzając, kto nie śpi, kwadrans przed końcem majowego weekendu.

"Edi & Rafi. Live from Krupówki" - tak zatytułowała swojego live'a. Na początku tej relacji Rafał Brzozowski obiecał piosenkarce, że ją zaskoczy, a potem przyznał, że "ma niespodziankę dla Edytki". Okazało się, że jest to niespodzianka muzyczna.

Włączył wersję karaoke jej przeboju "Będę śniła" z płyty "Dotyk". Oboje zaśpiewali ten kawałek w duecie, po czym zatonęli w objęciach. Brzozowski stwierdził, że znalazł "podkład" w "starych plikach" i... nie było to najbardziej romantyczne wyznanie tej nocy. Bardziej romantyczne wydało się jego stwierdzenie, że przeszedł 30 km w towarzystwie Edyty Górniak na spacerze po Zakopanem.

Tydzień temu, podczas instagramowego live'a na profilu Brzozowskiego, Edyta Górniak zapytała go, ile miał lat, gdy oglądał sławetny finał konkursu Eurowizji, w którym ona zajęła drugie miejsce (to był rok 1994). On stwierdził - z lekkim zakłopotaniem - że 13. Ona zaprosiła go wtedy do siebie na "warsztaty" - przed kolejnym finałem tego konkursu, w którym nikt nawet nie zbliżył się do jej wyniku sprzed 27 lat. Zażartowała przy tym, że zrobiła to dlatego, że jest przystojny.

Rafał Brzozowski zaproszenie przyjął (twierdząc, że się czerwieni) i teraz - być może solidaryzując się z tymi, którzy odkładają pracę na ostatni moment - oświadczył, że do tej pory z Edytą Górniak spacerował, więc owe warsztaty polegały na "rozmowach i refleksjach", które "teraz będzie sobie musiał przeanalizować i myśli, że będzie fajny ride...".

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 20 i 22 maja 2021 w Rotterdamie.

