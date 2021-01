Radio 357 właśnie ruszyło! "Jak powrót do domu z dalekiej podróży"

"Radio to magia, która nas do siebie zbliża. Radio to ludzie, którzy lubią ze sobą być i pracować, a tworzona przez nich atmosfera przyciąga do radia słuchaczy" - mówią dziennikarze tej rozgłośni. 5 stycznia, dokładnie 3 miesiące po starcie zbiórki, ruszyło Radio 357.

Marek Niedźwiecki jest jednym z członków Radia 357 /Gerard / Reporter

Radio 357 to rozgłośnia założona przez byłych dziennikarzy radiowej Trójki. Powstało w ciągu zaledwie trzech miesięcy i jest tworzone w oparciu o społecznościową zbiórkę. W ciągu tak krótkiego czasu udało się zebrać ponad milion złotych oraz 435 tys. zł deklaracji comiesięcznych wpłat, pozwalających na uruchomienie tak zwanego Radia 0.9.

Reklama

W tym wariancie dziennikarze proponują stałe pasma oraz autorskie audycje muzyczne i kulturalne. W ostatnim czasie, szczególnie po serii testowych audycji w okresie świąteczno-noworocznym, zbiórka znacząco przyspieszyła. Dzięki temu startujące radio będzie mogło nadawać 24 godziny na dobę.

1 stycznia na antenie powstającego Radia 357 usłyszeć można był kultowy "Top Wszech Czasów". Audycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają wyniki słuchalności. "Podczas Topu Radia 357 nasz stream uruchomiono 1,25 miliona (!) razy. Unikalni użytkownicy: 247 tysięcy" - poinformowali organizatorzy.



Dziennikarze podkreślają również, że radio będzie nieco "młodsze" niż poprzednia stacja, w której pracowali. "Pojawi się elektronika, hip-hop, ciekawe brzmienia z różnych gatunków spoza mainstreamu. Internet zresztą narzuca odmłodzenie, choćby przez formę podcastów, interakcji ze słuchaczami. Rozluźnimy krawat. Nie stanie się to od zaraz, bo do 'odmłodzenia' musimy przywyknąć sami, oraz przekonać słuchaczy, ale się stanie" - podkreśla Katarzyna Pruchnicka.



Od 5 stycznia audycje wypełniają dzienną część ramówki (od 10 do 14 godzin dziennie), a w nocy nadawana będzie muzyka wybierana przez redakcję muzyczną. Pierwszy dzień nowego radia rozpoczęła o 6:30 audycja "Ranek" Marcina Łukawskiego, później w ramówce widnieją m.in. Marek Niedźwiecki z programem "Kieruj się na południe", "Co Państwo na to?" Kuby Strzyczkowskiego czy "Popołudnie" Ernesta Zozunia i Patrycjusza Wyżgi.



"Nasi słuchacze mają realny wpływ na zawartość anteny, a ich głosy pojawiają się na żywo i bez żadnej cenzury. Będziemy również nadawać z różnych miejsc - księgarni, teatrów, parków, festiwali, innych miast" - zapowiada Tomek Michniewicz.



Sami dziennikarze nie ukrywają, jak bardzo cieszą się z tego, że udało im się wystartować z projektem. "Start Radia 357 jest dla mnie jak powrót do domu z dalekiej i przygnębiającej podróży. Nadal nie mogę uwierzyć, że to się dzieje" - mówi Halina Wachowicz.



Radio 357 na dziś tworzą: Marek Niedźwiecki, Katarzyna Borowiecka, Katarzyna Pruchnicka, Krystian Hanke, Katarzyna Kłosińska, Kuba Strzyczkowski, Michał Gąsiorowski, Marcin Łukawski, Piotr Stelmach, Ernest Zozuń, Paweł Sołtys, Patrycjusz Wyżga, Michał Olszański, Tomek Michniewicz, Marcin Cichoński, Agnieszka Szwajgier, Anna Dudzińska, Agnieszka Obszańska, Tomasz Gorazdowski, Ernest Zozuń, Marta Malinowska, Aleksandra Budka, Marek Brzeziński, Łukasz Błąd, Tomasz Rożek, Filip Jaślar, Łukasz Błąd, Gabi Darmetko, Iza Woźniak, Daniel Wyszogrodzki, Krzysztof Szubzda, Roma Leszczyńska, Tomasz Jeleński oraz Halina Wachowicz. Jak zapowiadają, niedługo do składu dołączą kolejne osoby.