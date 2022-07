Przypomnijmy, że pod koniec czerwca R. Kelly został skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne, handel ludźmi i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej.

"Społeczeństwo musi być chronione przed takimi zachowaniami" - stwierdziła przy odczytywaniu wyroku sędzia Ann M. Donnelly. "Jego przestępstwa były chłodno kalkulowane, starannie zaplanowane i wykonywane przez ostatnie 25 lat" - dodała.

Popularny wokalista i autor m.in. hitu "I Believe I Can Fly" (posłuchaj!), został uznany za winnego niecały rok wcześniej - we wrzeniu 2021 roku.

Proces wokalisty był kulminacją ciągnących się od wielu lat oskarżeń wobec muzyka, który według zeznań świadków wykorzystywał seksualnie młode dziewczyny - często niepełnoletnie - traktując je jak niewolnice i zmuszając do zaspokajania jego potrzeb.

R. Kelly zaręczony. Zaskakujące doniesienia z USA

Krótko po wyroku skazującym redakcja TMZ opublikowała list od jednej z ofiar muzyka, która twierdzi, że jest z nim zaręczona, a sąd przedstawił źle przedstawił jej relację z wokalistą.

"Nazywam się Joycelyn Savage i jestem narzeczoną Roberta Kelly'ego. Wbrew temu, jak przedstawił mnie sąd, nie jestem ofiarą. Moja relacja z Robertem jest wspaniała. Jest najlepszą rzeczą, jaka przytrafiła się w moim życiu. Mamy specjalną relację i mocno się kochamy. Wciąż wspieram Roberta, ponieważ mocno go kocham i zawsze będę przy nim" - czytamy w liście przesłanym do redakcji TMZ.

Po tym oświadczeniu głos zabrała rodzina kobiety. Ich prawnik oznajmił, że Joycelyn nigdy nie mówiła o zaręczynach swoim bliskim, a czas, w którym zdecydowała się to ujawnić, jest co najmniej dziwny. Rodzina kobiety ponadto ma "silne wątpliwości", co do małżeństwa ich córki.

Narzeczona R. Kelly’ego została zmanipulowana?

Warto odnotować, że Savage oraz Azriel Clary były kobietami, które broniły R. Kelly'ego również podczas słynnego wywiadu telewizyjnego w CBS, kiedy to obie twierdziły, że w ich relacji z wokalistą nie ma nic niestosownego.

Po tamtym wywiadzie rodziny kobiet broniących gwiazdora, wystosowały oświadczenie, w którym prosiły o wyrozumiałość opinii publicznej, twierdząc, że R. Kelly "wyprał mózgi" swoim ofiarom.