R. Kelly był niegdyś jednym z popularniejszych i najbardziej rozchwytywanych raperów. W ubiegłym roku proces dawnego gwiazdora przyciągnął uwagę mediów. Pojawiło się wówczas wiele oskarżeń wobec muzyka, który według zeznań świadków wykorzystywał seksualnie młode dziewczyny - często niepełnoletnie - traktując je jak niewolnice i zmuszając do zaspokajania jego potrzeb.

Jedna z jego ofiar zeznała m.in., że trzymał ją w zamknięciu przez dwa dni bez jedzenia i picia przed zgwałceniem jej. Jedną z jego ofiar miała być inna gwiazda muzyki, Aaliyah ( zobacz! ), którą Kelly nielegalnie poślubił, kiedy miała 15 lat.

We wrześniu ubiegłego roku ławnicy uznali 54-letniego R. Kelly'ego ( sprawdź! ) za winnego wszystkich dziewięciu zarzutów, z czego osiem dotyczyło złamania przepisów tzw. ustawy Manna zakazującej sprowadzania kobiet z innych stanów "w celu prostytucji lub rozpusty". Jeden zarzut dotyczył zorganizowanej działalności przestępczej.

Aktualnie R. Kelly przebywa w areszcie i czeka na zakończenie procesu. W najbliższym czasie miało dojść do przedstawienia wniosków poprocesowych, ale jego prawniczka, Jennifer Bonjean powiedziała mediom, że jej klient zachorował na koronawirusa. Według zaprezentowanych informacji R. Kelly jest trzykrotnie zaszczepiony, a jego objawy nie są ciężkie - pozwala to jednak nieco odsunąć w czasie finał procesu.

Artykuł "Surviving R. Kelly": R. Kelly w końcu się doigrał. Tylko dlaczego tak późno? Jak argumentuje, z powodu izolacji klienta, nie miała możliwości porozmawiać z Kellym w terminie, do którego mają być rozpatrzone wnioski. Dzięki temu prawdopodobnie zyskają trochę czasu w przeciągającej się sądowej batalii. Bonjean jest znana z reprezentowania innego, dawnego ulubieńca Ameryki - Billa Cosby'ego. W jego procesie doprowadziła do udanej apelacji, po której został zwolniony z powodu technicznych uchybień. Nowojorski proces Kelly'ego planowo ma zakończyć się 4 maja, ale zaraz po tym będzie musiał odpowiadać na zarzuty karne przedstawione mu w sądzie federalnym w Chicago. Mężczyźnie grozi dożywocie.

R. Kelly winny. Dostanie dożywocie?

W momencie, gdy stało się głośno o jego sprawie, liczba odtworzeń jego muzyki w serwisach streamingowych znacząco wzrosła. Jak donosił wówczas "The Rolling Stone" od 27 września - kiedy to gwiazdor r'n'b został uznany winnym zarzucanych mu czynów - do dnia 3 października liczba odtworzeń jego utworów na serwisach streamingowych wzrosła o 22 proc., zaś liczba wyświetleń jego teledysków w serwisach wideo wzrosła o 23 proc. Sprzedaż jego albumów w analogicznym okresie - według serwisu - wzrosła o 517 procent.

Na oficjalnym profilu na Instagramie ruchu Mute RKelly - który od 2017 roku domaga się usunięcia katalogu jego utworów ze wszystkich muzycznych platform streamingowych - internauci byli oburzeni tym faktem.

Wiadomości R. Kelly uznany za winnego przestępstw seksualnych i handlu ludźmi. Resztę życia spędzi w więzieniu? "On w swoich piosenkach śpiewa o wykorzystywaniu kobiet. Nie rozumiem argumentu, że należy oddzielać sztukę od artysty. Nie rozumiem, jak ktoś może słuchać tych piosenek wiedząc, jakich czynów się dopuścił" - pisze jedna z komentujących. "Trzeba przyznać, że przez lata tworzył świetną muzykę, co jednak nie zmienia faktu, że dopuścił się przerażających czynów, konsekwencji których unikał przez lata" - komentowała kolejna osoba.

Podobna sytuacja zdarzyła się w 2019 roku, gdy Lifetime wyemitowało serial "Surviving R. Kelly". Wobec przedstawionych w nim oskarżeń o wykorzystywanie seksualne, 11 lipca 2019 roku Kelly został aresztowany pod zarzutem przestępstw seksualnych, handlu ludźmi, haraczy, poplecznictwa, porwań i pracy przymusowej. Wtedy również popularność jego muzyki na platformach wzrosła, napędzana przez szum medialny wokół piosenkarza.

YouTube usunął kanały R. Kelly'ego

Internetowy potentat, YouTube, usunął kanały przedstawiające twórczość rapera - RKellyTV i RKellyVevo. "Zamknęliśmy dwa kanały powiązane z R. Kellym zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi odpowiedzialności twórcy" - mówił Reuterowi rzecznik YouTube. W oświadczeniu zapewniono również, że piosenkarz nie będzie mógł tworzyć ani posiadać żadnego innego kanału na YouTube, choć jego utwory udostępniane przez innych użytkowników wciąż będą dostępne.