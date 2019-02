R. Kelly oskarżony o przemoc seksualną. Wokalista oddał się w ręce policji

10 zarzutów dotyczących przemocy seksualnej postawiono wokaliście R. Kelly'emu. Gwiazdor oddał się dobrowolnie w ręce policji.

R. Kelly oddał się ręce policji /Prince Williams /Getty Images

Zarzuty postawione R. Kelly'emu dotyczą przypadków z lat 1996 - 2010. Właśnie wtedy wokalista miał napastować cztery kobiety, a trzy z nich były w wieku 13-16 lat. Za każdy postawiony zarzut gwiazdorowi grozi od trzech do siedmiu lat. Łącznie Kelly może więc spędzić w więzieniu ich nawet 70.



R. Kelly oddał się w ręce policji 1 7 R. Kelly oddał się w ręce policji Autor zdjęcia: Chicago Sun-Times/Associated Press Źródło: East News 7

Reklama

"To przełomowy dzień. Koniec 25 lat molestowania seksualnego przez R. Kelly'ego" - stwierdził Michael Avenatti, prawnik jednej z ofiar.

Oprócz szczegółowych zeznań ofiar, prokuratura jest w posiadaniu nagrania, które przedstawia wokalistę z młodą dziewczyną. Taśmę, która stała się jednym z ważniejszych dowodów w sprawie, dostarczył organom ściągania jeden z prawników.



R. Kelly postanowił dobrowolnie zgłosić się na policję. Przy posterunku piosenkarz został otoczony przez tłum przeciwników. Autor hitu "I Believe I Can Fly" nie przyznaje się do zarzutów. Pierwsze przesłuchanie odbędzie się już w sobotę. Wtedy też sąd zdecyduje, czy Kelly może wyjść z aresztu za kaucją.

Wideo R. Kelly oddał się w ręce policji. Muzyk usłyszał zarzuty za molestowanie seksualne (Associated Press/x-news)

Przypomnijmy, że ponownie głośno o przestępstwach seksualnych R. Kelly'ego zrobiło się na początku 2019 roku, kiedy to telewizja Lifetime wyemitowała głośny dokument "Surviving R. Kelly". W trakcie sześcioodcinkowej serii na temat Kelly’ego wypowiedziało się ponad 50 osób, zarówno ofiar, jak i osób z jego otoczenia.

Po emisji dokumentu śledztwo wszczęła również prokuratura w stanie Georgia oraz FBI, które bada, czy Kelly nie popełnił przestępstwa federalnego (handel ludźmi).

W międzyczasie od wokalisty odwrócili się współpracujący z nim artyści, a wytwórnia Sony zerwała z nim kontrakt.

Gwiazdor od ponad 25 lat zamieszany jest w różnego rodzaju afery seksualne. Największa z nich wybuchła w 2002 roku, kiedy Kelly został oskarżony o pedofilię. W głośnym procesie został jednak uniewinniony.