R. Kelly aresztowany za przestępstwa seksualne i dziecięcą pornografię

Amerykański wokalista R. Kelly został aresztowany w Chicago pod zarzutami przestępstw seksualnych, dziecięcej pornografii i utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości. Ma być przewieziony do Nowego Jorku, gdzie stanie przed sądem.

R. Kelly został aresztowany /Prince Williams/Wireimage /Getty Images

R. Kelly 11 lipca został aresztowany w Chicago. Nowy akt oskarżenia, wydany przez sąd okręgowy w Illinois, zawiera 13 zarzutów, dotyczących m.in. przestępstw seksualnych, dziecięcej pornografii oraz utrudniania działań wymiarowi sprawiedliwości. Muzyk ma być przetransportowany do Nowego Jorku gdzie toczyć się będzie sprawa.

Reklama

52-letni muzyk już wcześniej został oskarżony o 11 przypadków napastowania i wykorzystywania seksualnego, które zostały zgłoszone w Chicago w maju. Wśród jego ofiar były także nieletnie dziewczyny. W lutym, również w Chicago, został oskarżony o 10 przypadków wykorzystywania kobiet, z których kilka także było nieletnich.

Wokalista nadal do niczego się nie przyznaje.

R. Kelly oddał się w ręce policji 1 7 R. Kelly oddał się w ręce policji Autor zdjęcia: Chicago Sun-Times/Associated Press Źródło: East News 7

Oskarżenia pod adresem R. Kelly’ego pojawiają się od 1996 roku, kiedy to do sadu wpłynął pozew o seksualne napastowanie nieletnich dziewczyn. W 2017 roku kilka kobiet opowiedziało o tym, jak Kelly zorganizował wokół siebie "seksualny kult". Z kolei w 2002 roku muzyk stanął przed sądem za 21 przypadków (zmniejszonych potem do 14), dziecięcej pornografii. Powodem było nagranie, na którym Kelly rzekomo uprawiał seks z nieletnimi. Ostatecznie muzyk został jednak oczyszczony z zarzutów w 2008 roku.

Wideo R. Kelly oddał się w ręce policji. Muzyk usłyszał zarzuty za molestowanie seksualne (Associated Press/x-news)

Głośno o R. Kelly'm znów zrobiło się w 2018 roku po tym, jak światło dzienne ujrzał dokument "Surviving R. Kelly". O antybohaterze filmu wypowiedziały się w nim m.in. jego byłe partnerki oraz Andrea Lee, która była jego żoną. Z filmu wyłonił się obraz mężczyzny, który przez długie lata dopuszczał się strasznych nadużyć wobec kobiet.



Wideo Surviving R. Kelly: Lisa VanAllen Speaks Out (Episode 2) | Lifetime

W lutym 2019 roku dziennikarz Jim DeRogatis, który śledzi oskarżenia wobec Kelly'ego przez ponad dwie dekady, ujawnił, że Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych otworzył śledztwo dotyczące handlu ludźmi, w które zamieszany ma być również R. Kelly. Nad sprawą ma pracować ponad 20 agentów.



Obecne oskarżenie ma charakter federalny, bowiem nieletnie dziewczyny miały być zmuszane do przekraczania granic stanów.