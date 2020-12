Quebonafide z nowym klipem. Zobacz "Teen Kasia"

Quebonafide prezentuje nowy utwór i teledysk "Teen Kasia". Za produkcję muzyczną odpowiedzialny jest FORXST.

Quebonafide wydał nowy utwór /SpontanProductions /materiały prasowe

Tytuł nawiązuje do polskiej gwiazdy kina dla dorosłych, Teen Kasi, czyli



Reklama

Klimat samego utworu to sentymentalna podróż do starszych numerów rapera. Aspekty wizualne i kontrast pomiędzy bohaterami klipu, to świadomy zabieg pokazujący genezę hybrydowego środowiska,z którego wywodzi się artysta. Środowiska, w którym jest miejsce dla wszystkich.



Ostatni album Quebonafide - "Romantic Psycho" - był jedną z najlepiej sprzedających się płyt w Polsce w 2020 roku. Wydawnictwo otrzymało status potrójnej platyny.

"'Romantic Psycho' to bowiem najlepszy Quebo, jakiego dane było nam usłyszeć od wielu, wielu lat" - pisał nasz recenzent.

Teen Kasia znana też jako Kasia Uscilko lub Barbara Uscilko to druga najpopularniejsza na świecie (zaraz po Natalii Starr) polska aktorka filmów pornograficznych.