The Chainsmokers to duet producencki tworzący muzykę pop i EDM (electronic dance music). Grupa powstała w 2012 roku, a założyli ją Andrew Taggart i Alex Pall.



Przełom dla zespołu nastąpił w 2014 roku po nagraniu utworu "#Selfie" (wcześniej byli DJ-ami w klubach, remiksowali piosenki innych grup, a nawet współpracowali z Pryianką Choprą). Od tamtego czasu The Chainsmokers współpracują z największymi gwiazdami (Halsey, Coldplay), a ich przeboje biją rekordy wyświetleń na Youtube.



Duet koncertował na całym świecie (wystąpił m.in. na Fest Festival) oraz zdobył miliony fanów. I właśnie o trasy koncertowe oraz o bardzo bliskie relacje z fanami muzycy zostali zapytani w trakcie odcinka podcastu "Call Her Daddy".



Sofia Franklyn i Alexandra Cooper zapytały producentów na temat ich życia seksualnego. Duet przyznał, że seks z fankami nie był rzadkością, a co więcej zdarzał im się również seks w trójkącie.

Pall dodał natomiast, że były to rzeczy, które działy się "dawno temu". "Bywały dni, kiedy musieliśmy dzielić pokoje hotelowe. W Europie mają dwa łóżka, czasem nawet ich nie rozdzielają... więc siłą zostaliśmy zmuszeni do tych scenariuszy" - tłumaczył.

"Następnego dnia mieliśmy pytaliśmy się 'co się do cholery stało'" - kontynuował. "Nigdy tego nie planowaliśmy. To było dziwne, nie będę kłamał" - przyznał producent.

Zdjęcie The Chainsmokers w towarzystwie Bebe Rexhy / Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Alex Pall szpiegowany przez byłą dziewczynę

Przy okazji jeden z członków The Chainsmokers dodał, że jego była dziewczyna szpiegowała go za pomocą zdalnego dozownika karmy dla zwierząt, w których wbudowane są kamery.

"Zbliżyłem się do niego, zaciemniła lampę do nagrywania markerem, a następnie zakryła ją dodatkowym kawałkiem wyciętej taśmy" - zdradzał. Producent przyznał, że był to przełomowy moment w ich związku i wkrótce zerwali.

Andrew Taggart spotyka się z Seleną Gomez

Wyznania The Chainsmokers zbiegły się z plotkami mediów o związku Andrew Taggarta z wokalistką Seleną Gomez. Według "US Weekly" Gomez i Taggar przestali się ukrywać podczas ceremonii wręczenia Złotych Globów.

"Nie próbują już ukrywać swojego romansu, przemykając po klubach tylko dla członków" - donosił informator gazety.