Rekolekcje dla ewangelizatorów poprowadzi bp Edward Dajczak, który jest inicjatorem i duchowym ojcem Przystanku Jezus - zapowiedziało Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota św. Tymoteusza w przekazanej PAP informacji. Myślą przewodnią tegorocznej edycji są słowa z Ewangelii wg św. Jana: "Aby byli jedno". Wśród towarzyszących haseł jest "Budujemy Kościół bez ścian".



W tym roku Przystanek Jezus odbędzie się w dniach od 31 lipca do 5 sierpnia w Czaplinku. Powodem jest zmiana lokalizacji Festiwalu Pol'And'Rock (wcześniej Przystanku Woodstock), który po raz drugi z rzędu odbędzie się w tym miejscu.



Poinformowano, że tzw. "baza" Przystanku Jezus będzie podzielona na dwie części. Jedną będzie dworek obok Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego "Dom Młodzieży" w Trzcińcu, w gminie Czaplinek, w odległości około 1,5 km od lotniska, na którym odbywać się będzie Festiwal Pol'And'Rock. "Będzie tam pole namiotowe, na którym każdy z ewangelizatorów otrzyma miejsce do rozbicia własnego namiotu" - przekazano w komunikacie.

Zaznaczono, że uczestnicy nie mogą prywatnie załatwiać sobie noclegów w domach, hotelach, domach zakonnych czy plebaniach. "Istnieje natomiast możliwość nocowania we własnym samochodzie lub kamperze na terenie wyznaczonego i ogrodzonego parkingu" - dodano.

Drugim miejscem tzw. "bazy" będzie szkoła przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym księży salezjanów - tuż obok lotniska. Odbędą się tam "rekolekcje przygotowujące do ewangelizacji".

Przystanek Jezus powstał w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w 1999 r., jako forma duszpasterskiej opieki nad młodzieżą zgromadzoną na Festiwalu Woodstock. Pierwszy raz odbył się w Żarach. Inicjatorem pierwszego Przystanku Jezus był bp Edward Dajczak - ówczesny biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a organizatorem jest Wspólnota św. Tymoteusza - Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina.

Co roku w Przystanku Jezus uczestniczy od 700 do 1200 ewangelizatorów z Polski i z zagranicy, z różnorodnych środowisk kościelnych (po pandemii koronawirusa liczba spadła do ok. 150 osób). Są wśród nich duchowni, siostry zakonne, klerycy, ale prawie dwie trzecie stanowią świeccy, głównie młodzież z Polski, Niemiec, Anglii, Filipin, Luksemburga, Szkocji, Brazylii, Irlandii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Malezji, Chorwacji, Kamerunu a nawet Republiki Środkowoafrykańskiej.



Wśród wykorzystywanych form ewangelizacji są m.in. pantomima, teatr, koncerty muzyczne, taniec, prezentacje parateatralne, modlitwa itp. Młodzi ludzie mają także okazję do spotkań indywidualnych, spowiedzi i modlitwy, każdy może wziąć udział w eucharystii. Na razie nie jest jeszcze znany szczegółowy program Przystanku Jezus.



Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.



Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił, że w Czaplinku zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Australijczycy z The Rumjacks oraz ukraińska grupa Luiku.

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life i Włochaty .