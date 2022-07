Rekolekcje dla ewangelizatorów poprowadzi, związany z Odnową w Duchu Świętym, egzorcysta diecezji kieleckiej, ks. Michał Olszewski ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (SCJ) - zapowiedziało Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota św. Tymoteusza w informacji przekazanej PAP.



W tym roku Przystanek Jezus odbędzie się w dniach 1-7 sierpnia w nowej lokalizacji - w Czaplinku w województwie zachodniopomorskim. Powodem jest zmiana lokalizacji Festiwalu Pol'And'Rock (wcześniej Przystanku Woodstock).



Reklama

Poinformowano, że tzw. "baza" Przystanku Jezus będzie podzielona na dwie części. Jedną będzie dworek obok Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego "Dom Młodzieży" w Trzcińcu, w gminie Czaplinek, w odległości około 1,5 km od lotniska, na którym odbywać się będzie Festiwal Pol'and'Rock. "Będzie tam pole namiotowe, na którym każdy z ewangelizatorów otrzyma miejsce do rozbicia własnego namiotu" - przekazano w komunikacie.

Przystanek Jezus otwarty 1 / 5 Od 1999 r. Przystankowi Woodstock towarzyszy Przystanek Jezus organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota św. Tymoteusza z Gubina. Źródło: PAP Autor: Lech Muszyński udostępnij

Zaznaczono, że uczestnicy nie mogą prywatnie załatwiać sobie noclegów w domach, hotelach, domach zakonnych czy plebaniach. "Istnieje natomiast możliwość nocowania we własnym samochodzie lub kamperze na terenie wyznaczonego i ogrodzonego parkingu" - dodano.



Drugim miejscem tzw. "bazy" będzie szkoła przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym księży salezjanów - tuż obok lotniska. Odbędą się tam "rekolekcje przygotowujące do ewangelizacji". Termin zapisów kończy się 10 lipca br.



Przystanek Jezus powstał w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w 1999 r., jako forma duszpasterskiej opieki nad młodzieżą zgromadzoną na Festiwalu Woodstock. Pierwszy raz odbył się w Żarach. Inicjatorem pierwszego Przystanku Jezus był bp Edward Dajczak - ówczesny biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a organizatorem jest Wspólnota św. Tymoteusza - Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przysięga podczas 27. Pol'and'Rock Festival INTERIA

Co roku w Przystanku Jezus uczestniczy od 700 do 1200 ewangelizatorów z Polski i z zagranicy, z różnorodnych środowisk kościelnych. Są wśród nich duchowni, siostry zakonne, klerycy, ale prawie dwie trzecie stanowią świeccy, głównie młodzież, z Polski, Niemiec, Anglii, Filipin, Luksemburga, Szkocji, Brazylii, Irlandii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Malezji, Chorwacji, Kamerunu i Republiki Centralnej Afryki.



Wśród wykorzystywanych form ewangelizacji są m.in. pantomima, teatr, koncerty muzyczne, taniec, prezentacje parateatralne, modlitwa itp. Młodzi ludzie mają także okazję do spotkań indywidualnych, spowiedzi i modlitwy, każdy może wziąć udział w eucharystii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pol'and'Rock Festival 2021: "Sto lat" podczas rozpoczęcia na Dużej Scenie INTERIA

Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.

Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. Limp Bizkit, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green, Ferocious Dog oraz polskie grupy Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni ( posłuchaj! ), Organek, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny, Uliczny Opryszek, Blenders, Gutek i Sztywny Pal Azji. Zagrają również laureaci eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna ( sprawdź! ), Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Ubiegłoroczna edycja Pol'and' Rock Festival po raz pierwszy odbyła się na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rzeczniczka Pol'and'Rock Festival 2021: Musimy nauczyć się nowego miejsca Polsat News

Przez trzy dni na scenie w 2021 r. wystąpili m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska, Tabu, Kroke, Vavamuffin, Łona i Webber & The Pimps, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Łydka Grubasa, Hańba!, Bokka czy Dubioza Kolektiv. Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami na festiwalu bawiło się 20 tys. osób.

Na Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z m.in. podróżniczką Elżbietą Dzikowską, Przemkiem Kossakowskim i ekipą programu "Down the Road", pilotem Łukaszem Czepielą, aktywistką Martą Lempert ze Strajku Kobiet, aktorami Andrzejem Chyrą i Arkadiuszem Jakubikiem. Nocne koncerty na ASP dali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Tides From Nebula, EABS i Trupa Trupa.