Kariera Danzela (Johana Waema) nabrała rozpędu po jego udziale w pierwszej edycji belgijskiego "Idola", gdzie przyszły gwiazdor dotarł do półfinału. Dzięki talent show Waem poznał Jaco Van Rijswijka, popularnego producenta, który tworzył przeboje dla Natural Born Grooves. To właśnie Rijswijk wprowadził Danzela w świat muzyki tanecznej.

Światową sławę muzykowi przyniósł hit "Pump It Up" (znalazł się na albumie "The Name of the Jam"). Błyskawicznie zdobył popularność w niemal całej Europie, docierając do pierwszej dziesiątki list przebojów w Austrii, Belgii, Francji, Włoszech, Niemczech, Irlandii i Danii. W Wielkiej Brytanii uplasował się natomiast na 11. miejscu.

Oprócz zajmowania się muzyką, Danzel jest również ojcem. Niedawno na Instagramie pochwalił się zdjęciem swojej najstarszej córki.



"Tak szybko dorastają... Obserwujcie moją najstarszą córkę" - napisał w poście piosenkarz.



Okazuje się, że 21-letnia tancerka Keela Christiana Waem, bo tak nazywa się córka gwiazdy, ma sporo obserwujących na swoim profilu na Instagramie. Publikuje tam dość odważne zdjęcia, pod którymi otrzymuje bardzo dużo komentarzy z komplementami.



Kim jest Danzel?

Wokalista cieszył się gigantyczną popularnością w Polsce. "Pump It Up" królowało w niemal wszystkich klubach i dyskotekach w naszym kraju, a Danzel (zapamiętany przez wielu słuchaczy między innymi dzięki swojej dziwnej fryzurze) był u nas tak bardzo lubiany, że to właśnie jako polski reprezentant próbował walczyć o udział w Eurowizji w 2006 roku (w eliminacjach zaprezentował utwór "Undercover").



"To proste, w Belgii nie jestem aż tak popularny, jak w Polsce. Chcę się Polakom za to odwdzięczyć" - mówił w tamtym czasie wokalista.



Jednak i popularność w Polsce w pewnym momencie mocno zmalała. Chociaż Danzel nadal wydawał, a nawet kręcił klipy w naszym kraju, przestał podbijać listy przebojów. Muzyk obecnie regularnie koncertuje i nagrywa. Cały czas pamięta też o Polsce, występując w 2019 roku m.in. na koncercie "Roztańczony Śląski" i podczas "Tańca z Gwiazdami".

Niedawno Danzel wystąpił w nowym utworze polskiego rapera Kabe.



